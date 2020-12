El jurado exculpa a los dos acusados de amenazar al dueño de un bar de Morón con "darle un tiro"

El jurado que durante dos días ha celebrado el juicio contra los dos acusados de amenazar con disparar al dueño de un bar de Morón de la Frontera ha considerado en su veredicto no probadas las amenazas que según el denunciante, Francisco A., recibió por parte de ambos si no pagaba los 7.000 euros como compensación al ataque sufrido por uno de los acusados antes de una partida de póker organizada por el dueño del bar de Morón. De este modo, el jurado los ha declarado no culpables del delito de amenazas condicionales que les imputaba la Fiscalía.

Se trata de una de las escasas ocasiones en que el tribunal del jurado considera no culpables a los acusados. Desde el año 2012 no se producía ninguna absolución por parte de este tribunal popular en la Audiencia Provincial de Sevilla.

Durante su testimonio ante el tribunal, tanto Silvio C. como Mihăiță R., los dos acusados, negaron las amenazas ni tampoco se reconocieron en la grabación aportada por el denunciante, Francisco A., de la que el jurado no ha considerado probada su veracidad. Es más, el propio dueño del bar que asistió a la vista oral como testigo, ha explicado que en ningún momento vio una pistola, como sí declaró ante el agente que redactó el atestado policial, sino la funda de un arma.