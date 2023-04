La madre detenida por la muerte del bebé: "Al ver lo que parecía un niño me asusté mucho"

La mujer que fue detenida el pasado miércoles por la muerte de su bebé en Sevilla aseguró a la Policía que se asustó al ver "lo que parecía un niño", de lo que se desprende que no sabía que estaba embarazada, según han explicado a este periódico fuentes policiales. La mujer reconoció que se le cayó el bebé en el baño y dio un cabezazo, y como no reaccionó lo metió en la mochila. El juzgado de Instrucción número 12 de Sevilla ordenó ayer, a petición de la Fiscalía, el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza de la mujer, identificada como M. C. P., de unos 30 años y que padece un alto grado de discapacidad intelectual.

Los hechos se remontan al mediodía del miércoles, cuando la mujer se presentó en el hospital Virgen del Rocío con sangrados vaginales. Los facultativos del centro identificaron claramente que se trataba de un parto reciente. La mujer manifestó a su llegada al hospital que el bebé estaba en su vivienda, no recordando si estaba en una bolsa, un macuto u otro lugar.

Una vez hallado el cadáver de la recién nacida, la Policía volvió a preguntar a la mujer sobre el bebé y es en ese momento cuando la madre explica que la noche del martes había estado en la Feria de Sevilla, donde sufrió un manchado. La mujer le dijo a los agentes que pensó que le había bajado la regla, aunque reconoció que "llevaba meses" sin tenerla, según han señalado a este periódico fuentes de la investigación.

En la mañana del miércoles, continuó la mujer, sufrió un fuerte dolor en el viente. "Al ver tanta sangre y lo que parecía un niño me asusté mucho", confesó la mujer, que añadió que entonces "escondió" al bebé en una mochila.

La madre cortó el cordón umbilical

Los agentes le preguntaron si el bebé lloraba, respiraba o se movía, a lo que la mujer respondió negativamente. Las primeras investigaciones apuntan a que la madre, que tiene un alto grado de discapacidad intelectual, pudo cortar ella misma el cordón umbilical.

En principio, el bebé llevaba varias horas muerto. Tras ser examinada en el hospital, la Policía Nacional se trasladó a una vivienda de la calle Liviana del Polígono San Pablo, y también se presentaron efectivos del cuerpo de Bomberos, descubiriendo el bebé en el interior de una mochila de color burdeos.

La mochila estaba en el suelo y contenía una bolsa de plástico blanca cerrada con un nudo, en cuyo interior estaba el bebé. Una hermana de la madre acompañó a los agentes hasta la vivienda, mientras la madre permanecía en el hospital Virgen del Rocío.

Cuando se personaron los efectivos del servicio de emergencias sanitarias del 061, en torno a las 13:45 horas del miércoles, confirmaron que el recién nacido, una niña, podía llevar varias horas fallecida. El bebé no respondió a las maniobras de Reanimación Cardio Pulmonar que se le hicieron, a pesar de que todo apuntaba a que el parto pudo producirse en la madrugada del miércoles.

Fue entonces cuando una patrulla de la brigada provincial de Seguridad Ciudadana de la Policía Nacional procedió a la detención de la madre en el hospital maternal del Virgen del Rocío. Posteriormente, acudieron a la vivienda los agentes del Grupo de Homicidios, que se han hecho cargo de la investigación, y de la unidad de Policía Científica, que examinaron el piso y recabaron pruebas. La mujer detenida, posiblemente, ni siquiera sabía que estaba embarazada, han añadido las mismas fuentes.

En este caso han intervenido hasta tres patrullas de la brigada de Seguridad Ciudadana, dos de las cuales se trasladaron a la vivienda con la hermana de la madre, mientras que la tercera custodiaba a la muer en el hospital hasta esclarecer lo que había sucedido.

La juez decidió ayer enviar a prisión a la madre tras tomarle declaración en el mismo centro hospitalario donde se encuentra ingresada actualmente, de forma que, una vez reciba el alta, la detenida ingresará en la cárcel de mujeres de Alcalá de Guadaíra. Inicialmente, y en espera de los resultados que arrojen las pruebas forenses que se practiquen, se le atribuye un delito de homicidio.

El juzgado de Instrucción número 12 de Sevilla investigará esta causa porque se encontraba de guardia de incidencias cuando ocurrieron los hechos este pasado miércoles, según informó el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA).