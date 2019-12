El ex mayordomo del Valle será juzgado en marzo de 2021

Antonio Manuel C.L., ex mayordomo de la Hermandad del Valle acusado de apropiarse de 175.982 euros, será juzgado en marzo de 2021 en la Audiencia de Sevilla, donde el fiscal pedirá para él tres años y medio de cárcel. El grupo de hermanos que primero llevó el caso a la vía penal eleva su petición de condena a cuatro años y tres meses de cárcel por delitos de apropiación indebida y falsedad documental.

Una vez calificado por todas las partes, la causa ha correspondido a la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla, que ha fijado la vista para dentro de un año y tres meses, los días 2, 3 y 4 de marzo de 2021.

El acusado, que fue mayordomo durante ocho años, supo ganarse la confianza de los hermanos a partir de su nombramiento en 2007 y empezó en 2011 a expedir cheques al portador que cobraba por ventanilla y de cuyo importe se apropiaba, además de apoderarse de otra parte de los ingresos en metálico, según la acusación del fiscal.

Cuando en junio de 2015 fue nombrado un nuevo mayordomo, el acusado manifestó al Cabildo que dejaba un saldo en banco de 26.939 euros, “siendo así que solo había 16,41 euros”.

El perjuicio económico a la Hermandad, según el fiscal, asciende a 175.982 euros, resultantes de sumar los 56.847 euros reconocidos por el propio acusado, más 119.134 euros de desfase de tesorería entre 2011 y 2015. El escrito del fiscal precisa que el descuadre de cuentas aprobadas en Cabildo suma 219.660 euros.

El Ministerio Público imputa al ex mayordomo un delito continuado de apropiación indebida y pide para él tres años y medio de cárcel y una multa de 10 meses con cuota diaria de 6 euros (1.800 euros).

La acusación particular que ejerce la actual Junta de Gobierno, presidida por Gonzalo Pérez de Ayala, se ha adherido a todas las peticiones del fiscal y la acusación del grupo de hermanos personados añade a su calificación otro presunto delito de falsedad documental.

La defensa del ex mayordomo, por su parte, dice en su escrito de defensa que no ha cometido ningún delito y que no hay ninguna prueba de los delitos de apropiación indebida y falsedad documental de los que está acusado.

Según su abogado, “no solo no consta que Antonio Manuel C.L. haya cometido acto delictivo alguno, sino que ni tan siquiera la actividad investigadora desplegada por el juzgado puede ser calificada como suficiente para imputarle la comisión de un delito de apropiación indebida y un delito de falsedad documental”. Por tanto, solicita su libre absolución.