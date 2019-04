Tres meses de prisión por tuitear frases como "bidón de goma 2 en el plató de Telecinco ya"

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a tres meses de prisión impuesta por la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional a un joven que entre 2012 y 2016 publicó a través de un perfil de Twiter mensajes violentos contra policías, políticos y banqueros.

Entre los tuits lanzados por el joven, según recoge la sentencia, con ponencia de la magistrada Susana Polo, habia algunos con frases como "El 11 S no fue un drama, fue justicia" o "colgaremos al último político con las tripas del último policia". Esta es sólo una muestra de lo que recogeel fallo como ejemplo de "su potencialidad de riesgo abstracto", que según el fallo se desprende de los mensajes publicados: "la próxima visita será con dinamita"; "ponte una capucha y apuñala al nazi que veas en tu calle haciendo apología de su lucha", "menos batucadas y más lucha armada"; "soy del GRAPO puta España", "discurso racista me pone de los nervios, un tiro en la cabeza a todos esos cerdos";"de siempre antiespañol solo mira mis letras, anticonstitucional yo como la ETA"; "No descansaré hasta ver por los aires el Mercedes del alcalde","Hacen falta más comandos, más atracos y por mí, que fusilen a Rodríguez Rato y Emilio Botín", "un tiro en la cabeza a todos esos cerdos hijos de puta. Perros guardianes del orden y la ley, asesinos a sueldo abuso de poder" o "Bidón de goma 2 en el plató de Telecinco ya".

El tribunal considera que los mensajes publicados constituyen un delito de enaltecimiento del terrorismo puesto que "se refieren claramente a una actividad de alabanza y justificación de los medios violentos y una invitación a la utilización de métodos terroristas, elogiando el asesinato de policías y banqueros como algo necesario".

Por ello, desestima el recurso de casación interpuesto por el condenado y comparte el criterio de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional que le impuso la citada pena por entender que dichos mensajes incitaban el odio y la intolerancia. Anteriormente, la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional había acordado su absolución al considerar que con dichos tuits solo quería dar rienda suelta de forma airada y exagerada a su protesta y disconformidad con la sociedad.