La barriada Villegas se manifiesta contra el "okupa" que vuelve a amenazarles

Cuando los vecinos de la barriada Villegas acudían este domingo a votar encontraron por las calles la habitual propaganda electoral y carteles anunciando una particular manifestación: este lunes están convocados a concentrarse contra un okupa que, nada más salir de la cárcel, volvió al barrio y siguió amenazando al vecindario.

La manifestación tendrá lugar a mediodía en la calle Comunidad Murciana bajo el lema “No más amenazas, no más droga, no más maltrato animal, no más pistolas y no más machetes. Queremos vivir sin miedo en nuestro barrio”.

Ismael F.R. había quedado libre bajo fianza de 2.000 euros el miércoles 22 de mayo, tras pasar seis días en prisión por el robo violento de un perro.

El okupa ha sido denunciado por varios vecinos por amenazas, agresiones de sus perros y por mantener una perrera ilegal en el patio comunitario del que se había apropiado: quienes querían acceder al recinto para entrar en sus trasteros o para recoger ropa que se les hubiese caído debían avisarle antes para no ser atacados por los animales.

Según la nueva denuncia contra él, el 23 de mayo, al día siguiente de salir de la cárcel, pasó en coche repetidas veces, entre 12.30 y 16.30 horas, por la calle donde antes okupaba un piso. Llegó a pararse para insultar con obscenidades a los vecinos y advertir a la joven que ha recogido firmas contra él que “antes de entrar en prisión te voy a matar”, según la denuncia presentada en la comisaría del distrito Macarena.

Después se acercó a su antiguo domicilio y fracturó las persianas y la puerta antiokupa con un machete.

A las 11.30 horas del día 24, cuando esta joven salía de una copistería, volvió a dirigirse a ella diciéndole “Te voy a matar, te voy a abrir en canal”.

Ese mismo día Ismael se apostó bajo la ventana de otro vecino para decirle: “Baja maricona si eres hombre, te tengo que matar”.

La joven ha solicitado una orden de protección y alejamiento porque “vive atemorizada debido a la fijación que el denunciado tiene con ella”.

Hace unas semanas, la juez que instruye una de las acusaciones vecinales denegó esa orden de alejamiento porque las amenazas habían comenzado en el mes de enero y la denuncia es de mayo, “de lo que podría inferirse que no le han dado mayor importancia”.