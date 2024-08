La Policía desmantela una trama de facturas falsas en la prisión de Sevilla

Los correos electrónicos incorporados a la causa acreditan las presuntas irregularidades en la facturación que se presentaba al centro penitenciario de Sevilla. Así, consta un mail entre el ingeniero jefe del servicio de mantenimiento y uno de los administradores del grupo Imaco, en el que el primero le comenta con respecto a una factura que "sobran unos 700 y pico euros más IVA... por las molestias ocasionadas, gracias de corazón. Espero pues factura en PDF a nombre del Centro Penitenciario Sevilla-I".

En otro correo entre los mismos interlocutores, el ingeniero le da indicaciones a la subcontratista para que cobre "6 o 7 mil euros de más" y añade lo siguiente, en tono jocoso: "sabes que las porras que me metes las recibo con dulzura siempre, jajaja. Dile que me mande dos números de factura que nos vamos a quitar de golpe este mes unos 4 o 5 mil euros... que me mande dos facturas por favor y te quito un 70/75% el diferencia a más este mes...".

En otro correo, el principal investigado adjunta un archivo con una tabla Excel en la que explica el sistema de contabilidad que emplea en el fraude y, en base a "facturas falsas por servicios y/o suministros no prestados, se generan saldos con los que Imaco y Ofimaco realizan compras" para el ingeniero -de televisores, algunos de hasta 65 pulgadas, así como ordenadores y lavadoras- que son giradas contra el centro penitenciario. En este archivo se explican también las facturas concretas que se utilizan para dichos fines y el margen del 40-50% -en el documento se refleja el concepto de "margen para vosotros"- que obtienen de beneficio las subcontratistas por la realización de dichas compras y la elaboración y emisión de las facturas falsas.

En otro correo, fechado el 3 de diciembre de 2020, se solicita la compra de un equipo informático cuyo beneficiario sería "el dire", quien según el denunciante sería el director del centro penitenciario. Dicho equipo tenía que enviarse primero al domicilio de otra persona para que se le instalaran una serie de programas y en el mismo se introduce un sobrecoste de "500 euros por la molestia".

También figura otro mensaje en la que se solicita la compra de un televisor que recogería el ingeniero o "mi director personalmente".

El atestado policial recoge otra factura de Ofimaco al centro penitenciario, la 222 de 2020, por un importe total de 11.999,99 euros sobre unos “conceptos falsos” y que se destinó a la compra de electrodomésticos, ordenadores y otros productos.