El juez procesa a tres ex presidentes de Invercaria por la ayuda a Kandor Graphics

El instructor ha tomado esta decisión después de diversos avatares por los que ha pasado esta causa, ya que inicialmente, el juez Juan Gutiérrez Casillas acordó el 20 de septiembre de 2017 el archivo de esta pieza de Invercaria, algo que habían solicitado tanto la Fiscalía Anticorrupción como la acusación particular que ejerce la sociedad Invercaria-Inverseed. Sin embargo, el 22 de febrero de 2019, la Sección Tercera la Audiencia de Sevilla estimó un recurso presentado por la acusación popular del Partido Popular y ordenó reabrir la causa e incluso tomar declaración como investigado al ex presidente de Invercaria Francisco Álvaro Julio, hasta ese momento ajeno a esta investigación judicial.

El "error" de la Audiencia en el caso de Francisco Álvaro Julio y el instructor que no cambia "una sola coma"

La defensa del ex presidente de Invercaria Francisco Álvaro Julio ha presentado un recurso de reforma -y subsidiario de apelación- contra el auto de procesamiento dictado por el juez de Instrucción número 16 de Sevilla, en el que denuncia el "error" de la Audiencia al reabrir la causa contra este ex alto cargo, que ni siquiera había declarado en la investigación hasta ese momento.

El abogado Miguel García Dieguez, que representa a Francisco Álvaro, asegura en su recurso que la decisión de la Audiencia de traer a este ex presidente de Invercaria al procedimiento se produce porque "pudiera estar implicado en los mismo indicios delictivos en razón de su cargo en Invercaria y como miembro del consejo de Administración de Inverseed" donde se trató el préstamo.

Ese consejo de administración, prosigue la defensa, se celebró el 16 de noviembre de 2011 y al mismo Francisco Álvaro Julio acudió junto a otros tres vocales más, pero era "un miembro más de dicho consejo y por tanto sin facultades decisorias fuera del mismo, siendo que la decisión adoptada lo fue de consuno, por unanimidad de todos los vocales asistentes".

Y en cuanto a Inverseed, el letrado subraya que Francisco Álvaro Julio "ni siquiera era miembro del consejo de administración, como se afirma en el auto", porque no lo fue hasta cuatro meses después, el 30 de marzo de 2012. "Este error en el que incurre la Sala ha sido propiciado por la acusación popular recurrente, quien en su escrito se refiere siempre a mi mandaste como presidente de Invercaria, pero no ostentaba el cargo ni ningún otro a la fecha de celebración del consejo de administración referido, al margen de su cualidad de consejero junto a otras tres personas más que, como no podía ser de otra manera, no han sido traídas a esta causa en calidad de investigados, vulnerándose el principio de igualdad ante la ley".

La defensa pide al juez que subsane ahora el error de la Audiencia, una vez aportadas las certificaciones tras la declaración de Francisco Álvaro Julio y que obran en la causa y que "increíblemente no han sido tomadas en cuenta por el señor instructor". "Es como si no se hubiese celebrado al declaración de Francisco Álvaro, ni se hubieran aportado documentos algunos. Es como si la decisión de acusar a mi representado estuviese acordada desde antes. El no valorar estas pruebas supone actuar en contra del legítimo derecho de defensa", critica Miguel García Dieguez, que lamenta que se siga manteniendo una "situación absolutamente injusta con unas consecuencias gravísimas para quien ha demostrado no ostentar el día de celebración del consejo de administración los cargos que se dicen en el auto de la Audiencia Provincial".

El letrado añade que en el auto el instructor se limita a "transcribir literalmente el contenido del auto de la Audiencia Provincial, sin cambiar una sola coma del mismo, dando así un giro radical en las conclusiones a las que se había llegado en su día para decretar anteriormente el archivo y sobreseimiento provisional".

Por último, concluyen diciendo que el acatamiento por parte del juzgado instructor de lo resuelto por el órgano superior "no debe implicar, sin más, el que el juez a quo no venga obligado a dictar una resolución motivada tras la reapertura de las diligencias y la práctica de nuevas diligencias de prueba y, llegado el caso, tras ello, decretar el sobreseimiento, ya sea total o parcial. Máxime cuando de ninguna de las diligencias practicadas se desprende hecho alguno que justifique la implicación de Francisco Álvaro en los hechos investigados".