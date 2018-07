La juez rechaza dejar libre al padre del Pollino por el riesgo de fuga

Ricardo García Gutiérrez, el Cabo, seguirá en prisión provisional. El padre del Pollino, que está acusado del triple asesinato del ciudadano turco Mehmet Demir, de su esposa, Sandra Capitán, y de la hija de ésta, Lucía Begines, de sólo seis años, había pedido su puesta en libertad, pero la juez la ha rechazado por el riesgo de fuga.

La titular del juzgado de Instrucción número 19 de Sevilla, Ana Escribano, que investiga el triple asesinato ocurrido en septiembre de 2017 en una vivienda de la barriada de Cerro Blanco de Dos Hermanas, ha dictado un auto en el que confirma que persisten los indicios incriminatorios contra Ricardo García Gutiérrez, el Cabo. Dice la juez que en este caso concurre un “evidente riesgo de fuga ante el temor de la pena que le pudiera ser impuesta en su día al investigado, y un temor de que se trate de atentar contra intereses de los familiares de las víctimas”.

Estos fines que la prisión provisional persigue, según la instructora, no pueden evitarse sino a través del mantenimiento de la medida cautelar de prisión provisional del sospechoso, por lo que acuerda desestimar la petición de libertad, dado que incluso no ha transcurrido el plazo de los dos años de prisión provisional que establece la ley de Enjuiciamiento Criminal (el Cabo está en prisión desde el 3 de octubre de 2017).

La defensa había solicitado la libertad porque considera que “no hay prueba alguna” de que el padre del Pollino haya tenido participación en el triple asesinato. “La única implicación sería estar cerca de su familia, como es lo normal en el día a día de cualquier familia”, alegaba la defensa, que insistía en que “no hay constancia ninguna de que secuestrar a las víctimas en el presente procedimiento, ni que acabara con su vida, pues la no participación de Ricardo García Gutiérrez se desprende del estudio de las presentes actuaciones”.

El padre del principal imputado alegó que no intervino en el secuestro y en los crímenes

Así, señala que otros dos investigados, los que supuestamente acudieron para inmovilizar y retener al turco, han asegurado que el padre del Pollino no intervino en los hechos, que permaneció fuera de la vivienda del número 168 de la calle Cerro Blanco, y que se limitó a llevarlos en su vehículo cuando se marcharon de la casa. Recuerda la defensa que uno de estos imputados manifestó en su última declaración que el padre del Pollino “no estaba en la casa cuando ellos inmovilizaron al turco”, a lo que añadió que “en la casa se quedaron el Pollino y su mujer, pero el padre se fue a llevarlos cuando ellos terminaron de inmovilizar al turco”.

Para la defensa, estos testimonios revelan que Ricardo García Gutiérrez “no intervino en la detención ilegal ni en la muerte de las tres personas”, y señala que “no hay otro elemento incriminatorio que no sea la declaración de los coimputados, que se han puesto de acuerdo en lo básico, pero con errores y contradicciones en sus declaraciones”.

La defensa argumentó igualmente para pedir la excarcelación del padre del principal sospechoso que éste no tenía “ninguna relación con los fallecidos, no tenía ningún negocio con ellos, no tenía interés en ellos, ni amistad ni enemistad”, por lo que, en todo caso, admitiendo a efectos dialécticos que tuviera conocimiento de lo que pasó en aquella vivienda, se trataría en todo caso de un “encubrimiento impune, pues su participación en los hechos no se encuentra acreditada ni siquiera con prueba indiciaria y no cabe presumir ni siquiera con el dato de que fuera visto por el testigo de la hormigonera” donde contrataron el hormigón con el que sepultaron los cadáveres de las tres víctimas en un agujero profundo que había en el cuarto de baño.

La juez ha desestimado los alegatos de la defensa de que el padre del Pollino tiene domicilio conocido, un “fuerte arraigo” en esta ciudad, no tiene antecedentes penales, y se dedica a la venta de ropa en los mercados. Por todo ello, solicitaba que se acordara su libertad sin fianza, o con una fianza acorde a sus circunstancias económicas, para garantizar que no eludiría la acción de la Justicia. Pero la juez ha desestimado la petición de libertad, como ya hizo en marzo pasado ante una petición similar por parte del padre del Pollino.