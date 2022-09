Un sindicato de Justicia advierte del riesgo de "parálisis" de los juzgados de Sevilla por la falta de folios

El sindicato de Justicia STAJ ha denunciado que los juzgados de Instrucción de Sevilla no han recibido suministro de folios desde el pasado mes marzo, por lo que ha puesto en conocimiento de la Delegación Provincial de Justicia la situación de "riesgo de parálisis en la tramitación de procedimientos que esa falta de abastecimiento de folios a los Juzgados puede acarrear en las próximas semanas".

En concreto, este sindicato denuncia que los Juzgados de Instrucción "no pueden prescindir de este material de trabajo, por cuanto el expediente digital en los Juzgados de lo Penal no está implementado, habida cuenta de que es el único segmento de la jurisdicción en Sevilla que no cuenta con doble pantalla, una herramienta imprescindible para hacer operativa la implantación generalizada del expediente digital".

Por ello, hace unas semanas, STAJ exhortó a la Consejería de Justicia para que procediera a instalar, con carácter urgente, la doble pantalla en los Juzgados de lo Penal de Sevilla, donde es apremiante la necesidad de la implantación del expediente digital.

Por un lado, considera que es "acuciante descongestionar el espacio ingente que ocupan los procedimientos en papel, que invaden los accesos y pasillos de las oficinas judiciales de estos Juzgados, en unas estancias que ya de por sí son reducidas para albergar al personal"; de otro lado destaca que el uso del expediente digital "supone una avance, no sólo desde el punto de vista tecnológico, sino desde el punto de vista de la operatividad y agilización en la tramitación de procedimientos judiciales".

Como quiera que los Juzgados de lo Penal de Sevilla no disponen de las herramientas suficientes para hacer operativo el uso del expediente digital, los Juzgados de Instrucción se ven obligados a seguir enviando a los Penales los procedimientos en formato papel, por lo que "no es posible dejar de suministrar folios a los Juzgados del Prado de San Sebastián". Consecuentemente, los Juzgados de lo Penal tampoco pueden prescindir del abastecimiento de folios por las mismas razones, sin embargo, también están viendo reducidas las existencias de este ineludible material de trabajo, asegura este sindicato.

Para STAJ, la reducción de la periodicidad mensual con la que se suministraban folios a estos Juzgados, no está acompasada con la progresión que debería seguir la implantación del expediente digital. Consecuentemente, es una "idealización poco realista pretender eliminar los procedimientos en papel, por el simple hecho de dejar de suministrar folios a los Juzgados sin la previa y efectiva implantación del expediente digital en los Juzgados de lo Penal", concluye.

Desde STAJ exigimos que de forma urgente se acelere la implantación del expediente digital en los Juzgados de lo Penal, y en tanto no quede generalizado su uso, se mantenga el suministro de folios a los Juzgados de Instrucción con la periodicidad que las necesidades del servicio requiere, dado que con las reservas con las que están trabajando los funcionarios se agotarán en pocas semanas o quizá días.