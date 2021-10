Un ex socio acusa a Serrano de desviar parte de la ayuda a su periódico

Uno de los ex socios del ex líder de Vox en Andalucía Francisco Serrano lo ha acusado de desviar parte de la ayuda de 2,5 millones que recibieron del Ministerio de Industria para la construcción de una fábrica de pellets en Niebla, hechos que están siendo investigados por un juzgado de Sevilla por un presunto fraude de subvenciones.

El ex socio de Serrano y también investigado en esta causa, Javier López Ballesteros, ha presentado un escrito en el juzgado de Instrucción número 16 de Sevilla en el que se opone a un recurso de la defensa de Francisco Serrano y, en concreto, rechaza que Serrano no pueda aportar a la causa la documentación del periódico digital XYZ, algo que considera una "nueva invención" del ex líder de Vox.

La defensa del ex socio asegura que tras el acuerdo alcanzado entre Serrano y el otro miembro de la sociedad, Enrique Pelegrín, el 3 de abril cesó el consejo de administración, y entonces se nombró como administrado de la misma a “Despacho Serrano Abogados Servicios Jurídicos SLP”, sociedad cuya administradora era en esa fecha la esposa de Francisco Serrano.

Continúa diciendo Ballesteros que el 11 de julio de 2017 se firmó por indicación de Serrano una póliza por parte de XYZ "afianzada" por Biowood Niebla, con fondos adquiridos en Ibercaja y con cargo a los "fondos Reindus", y en este sentido asevera que "Serrano nunca tuvo intención de devolver un céntimo, sino recuperar para él con cargo al Reindus, las cantidades que había prestado a su periódico, pagar a empleados, proveedores y posteriormente, dejar la deuda a Biowood y que le ejecutaran los fondos".

Así, según el coimputado, todos los pagos de la póliza "se dedicaron a deudas de XYZ con terceros", y al venderse los fondos de Biowood y hacerlos líquidos, "quedó además un remanente de 5.075,75 euros que Serrano hizo suyo", asevera el escrito presentado por López Ballesteros.

Ante las demandas laborales de los trabajadores de XYZ, "a quienes no pagaba, Serrano lleva a liquidación a XYZ, pretendiendo evitar la reclamación de Biowood por los fondos pignorados en beneficio del propio Serrano", añade el investigado, que asegura que el ex líder de Vox se valió de un supuestos "testaferro" que es quien liquida la sociedad y afirma "haber liquidado a sus acreedores (entre ellos Biowood y por extensión, la AEAT al haber satisfecho deudas de la misma con dinero público)".

Según esta defensa, toda esta documentación "obra en poder" de Serrano y de "su testaferro", insiste, al tiempo que señala que dicha documentación "debe ser aportada" a la causa.

También rechaza que el despacho profesional de Serrano no tenga "nada que ver con esta investigación, cuando es lo cierto que fue la administradora de XYZ, perceptora de los fondos Reindus", por lo que "es más que factible abrir el espectro de imputados a la misma, al menos a título lucrativo", concluye.