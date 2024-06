El Tribunal Constitucional seguirá mañana deliberando sobre el recurso de amparo de Magdalena Álvarez

El Tribunal Constitucional continuará mañana deliberando sobre el recurso de amparo presentado por la ex consejera de Hacienda y ex ministra de Fomento Magdalena Álvarez, que fue condenada a 9 años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación, en relación con el denominado "procedimiento específico" por el que se concedieron 680 millones de ayudas de los ERE. El tribunal de garantías comenzó este martes la deliberación del recurso presentado por la defensa de la ex consejera y seguirá mañana deliberando, según han confirmado a este periódicos fuentes del Constitucional.

En el juicio de los ERE, la defensa de la ex consejera sostuvo que no existió ninguna confabulación en el Gobierno andaluz durante una década para perpetrar el fraude de los ERE. La defensa aseguró entonces que si ya es "grotesca" la tesis de la Fiscalía y de las demás acusaciones respecto a que el Parlamento andaluz fue engañado con la utilización de las transferencias de financiación para el pago de las ayudas de los ERE, lo que ya adquiere "tintes caricaturescos" es sostener que "el pérfido Ejecutivo se confabuló durante diez años" para engañar al Poder Legislativo que representa la Cámara andaluza. El letrado destacó entonces la "irracionalidad" de ese planteamiento de las acusaciones, que asume que los 21 ex altos cargos que se sentaron inicialmente en el banquillo se pusieron de acuerdo para diseñar un sistema de concesión de las ayudas de Empleo para "falsear deliberadamente" los efectos de la utilización de las transferencias de financiación y eliminar la fiscalización previa de las ayudas, con ese "pacto" para llevar a cabo esa "maquiavélica empresa como es engañar al Poder Legislativo", ironizó.

La sentencia del Tribunal Supremo que ratificó a su vez la condena impuesta por la Audiencia de Sevilla consideró que los ex altos cargos, incluidos los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, conocían las ilegalidades, que no se podían utilizar las transferencias de financiación para el pago de las ayudas, y que con este modelo de gestión se propiciaba el "despilfarro" de los fondos públicos por la "ausencia de todo control", dado que las ayudas las concedía la Consejería de Empleo pero las abonaba la Agencia IDEA.

El recurso de Magdalena Álvarez es el segundo sobre los ERE que debe resolver el tribunal de garantías, después de que este lunes el Pleno desestimara por unanimidad el presentado por el ex consejero de Empleo José Antonio Viera Chacón, que fue condenado a siete años y un día de cárcel por los delitos de prevaricación en concurso medial con malversación en el caso de los ERE, según ha informado el TC. José Antonio Viera obtuvo hace un año el tercer grado penitenciario y fue traslado al Centro de Inserción Social (CIS) de Huelva, lo que supone un régimen penitenciario más favorable, por la enfermedad grave que padece.

Esta primera sentencia sobre los condenados por la pieza del procedimiento específico de los ERE, de la que ha sido ponente la vicepresidenta Inmaculada Montalbán, considera que la demanda plantea una vulneración de derechos fundamentales pero "la queja se expresa en términos genéricos, sin que vaya acompañada de explicación alguna o desarrollo argumental".

El Pleno explicó en relación con el recurso de Viera que se trata de un "defecto insubsanable" porque es deber del recurrente proporcionar al Tribunal la fundamentación jurídica y fáctica que soporte su pretensión. En este sentido, argumenta que "no puede reconstruir de oficio las demandas, por lo que concluye en la imposibilidad de contestar quejas que carecen de justificación".