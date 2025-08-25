Un vecino de Sevilla logra cancelar casi 26.000 euros de deuda tras años de asfixia financiera

El Juzgado de lo Mercantil número 3 de Sevilla ha dictado la exoneración de 25.918,53 euros a un vecino de la capital que, durante años, se vio atrapado en una espiral de endeudamiento provocada por una urgencia familiar. La resolución, concedida al amparo de la Ley de Segunda Oportunidad, pone fin a un largo periodo de presión económica que comenzó con la solicitud de un préstamo puntual y terminó convirtiéndose en una deuda imposible de asumir.

En un principio, el afectado podía afrontar sin problemas el pago de las cuotas de aquel primer préstamo. Sin embargo, nuevas necesidades económicas le obligaron a pedir un segundo crédito para evitar impagos. El intento de refinanciar sus deudas no dio resultado y, con el paso del tiempo, los intereses y comisiones fueron incrementando la cantidad adeudada. La llamada bola de nieve de la deuda creció hasta superar los 25.000 euros, con varias entidades bancarias privadas como acreedoras.

El sobreendeudamiento no solo tuvo consecuencias económicas, sino que afectó también a su vida personal. La necesidad de ajustar gastos le llevó a cambiar a una vivienda más modesta y a replantear por completo su forma de gestionar los ingresos. Aunque intentó durante años cumplir con todas sus obligaciones, la situación se volvió insostenible y el riesgo de embargo era inminente.

Fue entonces cuando decidió acudir a la Asociación Ayuda al Endeudamiento, una entidad especializada en tramitar procedimientos de la Ley de Segunda Oportunidad. Tras el estudio del caso, la organización presentó la solicitud ante el Juzgado de lo Mercantil nº 3 de Sevilla, que finalmente declaró la exoneración total de la deuda.

“El caso refleja perfectamente lo que ocurre cuando una situación puntual obliga a recurrir a la financiación y, en ausencia de soluciones reales, la persona termina atrapada en un ciclo del que no puede salir por sí sola”, explica José Domínguez, abogado de la Asociación y responsable de la tramitación. "La Ley de Segunda Oportunidad no es un mecanismo para eludir responsabilidades, sino una vía legal para que quienes han actuado de buena fe puedan recuperarse y volver a tener una vida digna", señaló.

En lo que va de 2025, la Asociación Ayuda al Endeudamiento ha conseguido 16 exoneraciones en la provincia de Sevilla, lo que, según sus responsables, confirma la utilidad de este recurso jurídico para frenar las consecuencias del sobreendeudamiento honesto.

La Ley de Segunda Oportunidad, en vigor desde 2015, establece un marco legal para que personas físicas y autónomos que cumplen con determinados requisitos —entre ellos, la buena fe y la inexistencia de condenas por delitos económicos— puedan cancelar de forma total o parcial sus deudas cuando resulta imposible afrontarlas.

Para este vecino de Sevilla, la resolución supone un punto de inflexión. A partir de ahora, podrá reorganizar su vida económica sin la carga de unas obligaciones que no podía cumplir, enfocándose en reconstruir su estabilidad personal y financiera.

Casos como este demuestran que, frente a circunstancias imprevistas que llevan a la insolvencia, la Ley de Segunda Oportunidad funciona como un mecanismo eficaz y humano para dar una salida digna a quienes, pese a sus esfuerzos, no logran remontar. El sobreendeudamiento honesto tiene solución, y la justicia está reconociendo el derecho de las personas a empezar de nuevo.