Una víctima del presunto ataque homófobo en la Feria de Sevilla: "Llega un momento en el que te da miedo mostrarte como eres"

La Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha dejado este lunes visto para sentencia el juicio a siete hombres que están acusados de ofender y agredir a una pareja de homosexuales y una amiga de ambos. Los hechos ocurrieron el 21 de abril de 2018, el último día de la Feria de Abril de ese año, en la Calle del Infierno. Los procesados, todos, han negado los hechos y la mayoría ha asegurado que no tiene "nada en contra de los homosexuales". Los denunciantes, por su parte, han ratificado su denuncia y, aunque ha habido disparidad a la hora de identificar a sus agresores en la misma sala por el tiempo transcurrido desde el incidente, sí han dejado claro que tardaron en superar el episodio.

"No he vuelto a pisar la Feria y tanto mi pareja como yo hemos estado un año sin salir de casa. Llega un momento en el que te da miedo mostrarte como eres", ha señalado una de las presuntas víctimas. Su novio ha corroborado ese relato: "Nos costaba salir a la calle y relacionarnos con la gente, incluso en nuestro ambiente. Y la Feria no la he vuelto a pisar", ha declarado.

Tras oír a unos y otros, la Fiscalía ha hecho firme su petición de dos años de cárcel para cada investigado por un delito contra la dignidad y distintas multas de 900 euros por un delito leve de lesiones con la agravante de homofobia, así como que indemnicen con 1.000 euros a cada víctima. La representación de los denunciantes ha reclamado lo mismo. Ambas acusaciones, además, solicitan seis y diez años de inhabilitación especial para cualquier profesión educativa y en el ámbito docente, deportivo y de tiempo libre para cada encausado.

Este capítulo es el que ha llevado el caso a la Audiencia de Sevilla y tiene mucha trascendencia porque algunos de los procesados son boxeadores y uno de ellos, que según la fiscal llevó "la voz cantante" de la agresión junto a otro amigo, incluso se proclamó campeón de España del peso pluma hace unos meses. Si es condenado, no podrá dedicarse al boxeo durante los años que decida el tribunal.

Los procesados son Juan Jesús A.C., Carlos G.C., Cayetano B.R., Enrique C.P., Moisés R.G., Juan Javier G.C. y Antonio Jesús M.O. El Ministerio Fiscal ha indicado que los siete “consideran que los homosexuales carecen de derecho alguno a que se respete su dignidad”. Sobre esa base actuaron como actuaron en la madrugada del sábado 21 de abril de 2018 en la avenida Alfredo Kraus, “donde está ubicada la popularmente conocida Calle del Infierno”, según la acusación pública.

Los acusados se cruzaron con el otro grupo, que estaba en una chocolatería en la salida de los 'cacharritos', y empezaron a gritarles "maricones de mierda" antes de que comenzaran las agresiones, según han testimoniado los denunciantes. Según los acusados, nadie pegó a nadie y la trifulca, ha especificado uno de ellos, comenzó cuando una de las supuestas víctimas "tiró el móvil" a un componente del otro grupo. Las versiones han sido totalmente contradictorias durante toda la vista oral.