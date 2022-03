Los amantes planificaron matar al marido y echar su cuerpo a los cerdos.

En Sevilla se han producido en los últimos meses dos crímenes pasionales que han acabado en sendos tríos de sangre. Uno de ellos, el que tuvo lugar en Dos Hermanas, acabó con la muerte de la víctima, que fue atacada y golpeada en la cabeza en un descampado de la localidad. En el segundo suceso, en Alcalá de Guadaíra, la víctima tuvo más suerte, el marido sólo recibió un disparo en un brazo. En ambas investigaciones, las escuchas policiales permitieron la resolución de los delitos y la detención de las dos parejas de amantes, y en el caso del intento de asesinato de Alcalá las conversaciones pusieron de manifiesto cómo los dos amantes hablaron de matar al marido y de deshacerse del cuerpo echándoselo de comida a los cerdos.

El atestado policial, al que ha tenido acceso este periódico, revela cómo tras un primer intento de asesinato, que ocurrió el 13 de julio de 2021, los amantes continuaban planeando acabar con la vida de la víctima, lo que llevó a la Policía Nacional incluso a adelantar las detenciones de los dos sospechosos, Juan Manuel M. R., de 48 años, y Yésica R. F., de 40, ante el riesgo para la vida del marido.

El primer intento de asesinato se produjo sobre las 16:00 horas del 13 de julio de 2021, cuando la víctima, S. F. M., de 48 años, regresaba del trabajo en su ciclomotor por un camino peatonal que cruza el parque natural de la Retama, junto al conocido como puente del dragón de Alcalá de Guadaíra y la barriada del Campo de las Beatas. Fue entonces cuando recibió un disparo con una escopeta de perdigones y a una distancia inferior a cinco metros. El disparo le alcanzó en el brazo izquierdo, pudiendo marcharse del lugar y solicitar ayuda en la casa de un familiar que se hallaba próxima. No vio al agresor, que estaba escondido entre la maleza.

Tras ser atendido en el hospital, la víctima regresó a su domicilio con su esposa, y en el curso de la investigación los agentes descubren gracias a las escuchas telefónicas no sólo la participación de los amantes sino cómo estarían incluso planeando un segundo intento para acabar con la vida del marido, de nuevo empleando un arma de fuego, lo que llevó a la detención de ambos el día 6 de agosto de 2021.

En una de esas conversaciones interceptadas, en concreto, el 30 de julio, Juan Manuel le dice a Yésica que su marido "no sabe que se le va a acabar el cuento, lo tiene acabado, lo tiene acabado, lo tiene acabado, que disfrute de sus días de vacaciones que son los que se va a llevar en este día ya, pero seguro, seguro, seguro".

En esa misma conversación, el presunto asesino habla de un collar que le había regalado a su amante y le dice que su marido no se va a enterar, "pa diez o once días que le quedan de vida no se va a enterá" (sic).

"Lo has dejado inservible, lo has dejao pa mí"

En otra de las escuchas, es la propia Yésica la que señala directamente a Juan Manuel como autor del disparo y hay otras en las que Juan Manuel reconoce que ha estado apostado a la puerta de la vivienda del matrimonio con la intención de atentar contra su vida. En otra grabación, Yésica le recrimina a su querido que ha dejado su marido "inservible", "lo has dejao pa mí", convirtiéndolo en una carga para ella, en alusión a las lesiones causadas en el brazo, que limitan su movilidad.

En una de las conversaciones, Juan Manuel le confiesa a Yésica que hace una "buena noche pa salir a matar pajaritos", pero añade que no tuvo "esa pequeña suerte", aunque insiste en que "ya le queda poco". Ella le responde entonces diciéndole "¡qué malito eres!" y su amante concluye: "Sí, hasta conseguir lo que quiero, porque si yo quiero verás como voy a ser el niño más bueno que ha hecho Dios, pero ahora mismo sí, soy el más malo del mundo entero. El Infierno. Con ayuda o sin ayuda pero... sí".

Otra de las conversaciones relevantes tuvo lugar el 4 de agosto de 2021, a las nueve y media de la mañana, cuando Juan Manuel le cuenta a Yésica que la noche anterior había pensado entrar en el domicilio para supuestamente acabar con la vida de su esposo:

-Como yo meta la llave muy lentamente, mu lento y me lo trompiece por arte, no le voy a decir ni hola. ¡Bom! Fuera, bacalao con tomate, al coche, al contenedor, al camión, picao [hace el sonido de picar y Yésica se ríe] y si no llamo a mi colega de Sevilla y le digo... Compare, a los cochinos esos no les eches de comer hoy que ya tienen carne pa comer [hace sonido de cochinos]" (sic), recoge la Policía que añade que el acusado empieza a cantar: "A comer, a comer y a comer, to picaito y to cagaito y nadie sabe ná, na más que yo...".

Sobre esta escucha, Juan Manuel aseguró en sus declaraciones judiciales que no pretendía atentar contra la vida del marido, al que se refería como "su hermano", pero según la juez no supo precisar dónde se encontraba en el momento en que ocurrió el disparo, ni quién le avisó de lo que había sucedido, ni tampoco que hizo con posterioridad.

Una broma para que Yésica "se divorciara"

Asimismo, declaró que el esposo maltrataba a Yésica y respecto a la conversación en la que hablaba de pegarle un tiro y echar su cuerpo a los cochinos como comida explicó que "se trataba de una broma para animar a Yésica y que ésta se decidiera a divorciarse", pero a juicio de la instructora se trata de una explicación que "carece por completo de lógica alguna". Tampoco supo dar explicaciones lógicas, prosigue la juez en el auto en el que envió a la pareja a prisión, sobre las demás conversaciones en las que decía que estuvo esperando en la puerta de la casa a altas horas de la madrugada.

Además, el atestado policial recoge una manifestación espontánea que Juan Manuel realizó a los agentes tras su detención y traslado las dependencias policiales, en la que aseguró que no tenía intención de matar al marido. "Yo lo que quería era darle un sustillo, ya que ustedes no hacéis nada, porque es un maltratador y no hay Justicia en España", señalan los investigadores.

Por su parte, Yésica negó que fuera maltratada por su marido ni que le hubiera pedido ayuda a Juan Manuel, negando igualmente que mantuviera una relación extramatrimonial con él. En cuanto a las conversaciones, entró en contradicciones por cuanto en una ocasión afirmó que Juan Manuel no fue el autor del disparo y después dijo que "sospechó" de él, al tiempo que aseguraba que le dijo que la dejara, porque estaba "obsesionado con ella y era un pesado", pero la juez señala que no existe ninguna conversación transcrita en este sentido.

Para la instructora, la mujer tenía conocimiento de la intención de Juan Manuel de acabar con la vida de su marido, concertando con él una "serie de señales para conocer cuándo se iba a ejecutar, y se encontraba en una posición de garante para evitar que pudiese ocurrir el fatal desenlace".

En otra conversación del día 6 de agosto, cuando se produjo finalmente la detención de los dos amantes, Yésica le comenta que su marido quiere irse con ella de vacaciones en septiembre, y Juan Manuel le responde que eso será "por lo alto mía... seguramente tendría que pasar por lo alto mía, porque no lo voy a permitir y lo voy a hoy porque es tu cumpleaños, porque es que ya la tenía has maquillada y to [posiblemente refiriéndose a la escopeta]; en la próxima compra va a ser tu última compra"; y añadió que "si no lo cojo llevando al niño al trabajo", lo que para los investigadores no dejaba duda respecto a que iba a intentar atacarle de nuevo con un arma de fuego.

En el momento de la detención, la Policía se incautó en el vehículo del sospechoso una escopeta preparada para disparar, un cuchillo de grandes dimensiones, un pasamontañas, una peluca y ropa para cambiarse, material que formaba parte del segundo plan para el asesinato, tras el cual los autores pretendía huir sin ser identificados.