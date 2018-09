El fiscal pide 14 años de cárcel para los policías a los que denunció un traficante

El fiscal del caso contra los dos policías acusados por un traficante de droga por allanamiento, falsedad documental y robo con violencia mantiene los 14 años de cárcel "en base a la prueba testifical del denunciante, su madre y su hermana", según el abogado de los agentes, Simón Fernández Rebollo.

Por otro lado, según el denunciante, durante la detención, además le quitaron 3.000 euros.

Asuntos Internos, que se basa en las declaraciones del traficante, concluye que la versión de los agentes no es creíble, según ellos no cuadran horas de actuaciones y "la detención no fue correcta.No encuentran testigos que les vieran entrar en la casa del denunciante, pero sí por la calle".

Simón Fernández Rebollo, el abogado de uno de los dos agentes, ha explicado a los medios que esta causa, que ha quedado visto para sentencia, tiene su origen en las diligencias abiertas en 2016 en el Juzgado de Instrucción número 11 de Sevilla por un delito contra la salud pública, en la que precisamente ha sido condenado recientemente J.M.M.T. a dos años de cárcel y otro agente de la Policía Nacional, M.D.M., a tres meses de inhabilitación por un delito de omisión del deberEl caso surge cuando el denunciante, que está condenado por tráfico de droga por el juzgado número 11, tiene intervenidas sus comunicaciones y en ellas se explica que los dos policías acusados están contra él. En este momento se deduce que uno de ellos está implicado en el tema del supuesto robo del ultramarinos de la Macarena.Fue entonces cuando el juzgado remitió la denuncia a Asuntos Internos de la Policía.

El denunciante J. M. M. T. está condenado por la sección tercera a dos años con la atenuante de colaboración, además de tener un juicio pendiente, suspendido por la causa que se está juzgando actualmente.

Por su parte, los agentes acusados han declarado que la actuación policial fue "totalmente clara" y que la detención se realizó en la calle, según explicó su abogado, Simón Fernández.

Según fuentes de la defensa, los denunciantes han incurrido en numerosas contradicciones. Los acusados son dos agentes con un amplio historial de éxitos profesionales.

En cuanto al caso del robo del tabaco de contrabando en la Macarena, que aún está en fase de instrucción, el abogado explicó que hace una semana se envió a Madrid una nueva grabación donde aparece, en días posteriores, una persona manipulando las imágenes con un pen.