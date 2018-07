El guardia civil de La Manada comunicó a la funcionaria que tenía que entregar el pasaporte

Uno de los argumentos de la defensa de Antonio Manuel Guerrero en la vista celebrada este jueves en la Audiencia de Navarra a petición de la Fiscalía por apreciar riesgo de fuga en el intento de renovación del pasaporte es que todo se trataba de un malentendido. Según fuentes del caso, el guardia civil de La Manada informó a la funcionaria que le atendió su inquietud por saber si su pasaporte estaba caducado porque tenía la obligación judicial de entregarla.

Según fuentes del caso, la conversación se desarrolló en estos términos:

Funcionaria: "Buenos días".

Antonio Manuel Guerrero: "Buenos días, mire, me gustaría saber si tengo el pasaporte caducado o en qué situación está porque no lo sé. No lo encuentro tampoco pero creo que está caducado".

Funcionaria: "Déjeme el DNI, por favor. ¿Tiene algo pendiente?

Antonio Manuel Guerrero: "Sí. Tengo la obligación de entregar el pasaporte en cuatro días por orden del juez y necesito saber si está caducado o en qué situación está porque es que no lo sé".

Funcionaria: "¿Pero usted tiene interés en sacárselo por algo?"

Antonio Manuel Guerrero: "No, señora. Quiero saber si está en regla, porque no lo encuentro y creo que estaba caducado".

Los tres magistrados de la Audiencia de Navarra deben decidir si Guerrero vuelve a prisión -de la que salió el pasado viernes 23 de junio tras pagar 6.000 euros de fianza- o espera en libertad provisional que el Tribunal Superior de Justicia de Navarra vea el recurso de su defensa contra su condena.

Funcionaria: "Espere un momento que consulto a mi compañera"Antonio Manuel Guerrero: "Pero, ¿lo tengo caducado?"

Funcionaria: "Sí. Desde el año pasado, el 2017".

Antonio Manuel Guerrero: "Vale, señora. Muchas gracias. Eso es lo que quería saber"