Lo que pide un abogado a su decano

¿QUE PIDE UN ABOGADO A SU DECANO ?

Los abogados en general esperamos de nuestro decano, que sea un verdadero líder que trabaje primero por su colegiados y luego por el justiciable.

Y para ello, es imprescindible que el candidato a Decano:

1º.- Tenga un buen proyecto y QUE SE RODEE DE UN BUEN EQUIPO QUE PROMUEVA LOS DEBATES DEONTOLÓGICOS PARA QUE PUEDAN PARTICIPAR TODOS LOS COLEGIADOS, ofreciendo ideas para la mejora del servicio.

2º.- Que TOME DECISIONES PENSANDO EN EL INTERÉS DE SUS COLEGIADOS, cuando negocie seguros, contratos y pólizas sanitarias en interés de los colegiados, mejoras de las dependencias colegiales en los pueblos, convenios con la Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en cuestión del Turno de Oficio.

3º.-Que instaure el VOTO POR CORREO ELECTRÓNICO, reclamado desde hace mas de 10 años, para fomentar la participación de los colegiados en los procesos electorales.

4º.- Que no tenga siempre en el punto de sus relaciones exteriores en "EL CLIENTELISMO", sino en la mejora del servicio al colegiado, TRASLADANDO A TODAS LAS AUDIENCIAS, FOROS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN, LOS PROBLEMAS DEL COLECTIVO, para dar a conocer la inoperatividad e insolidaridad, que los Abogados estamos soportando por parte de la Administración de Justicia.

5º.- Que de SOLUCIÓN AL DÉFICIT QUE SUPONE PARA EL COLEGIO DE ABOGADOS MANTENER EL SERVICIO DE ORIENTACIÓN JURÍDICA. (Presupuestado en la suma de 1.020.570 Euros, y recibiéndose de la Junta de Andalucía, una subvención de 550.000 Euros)

Para que dejemos de pagar los Abogados con nuestras cuotas la diferencia hasta cubrir el coste del Servicio de Orientación Jurídica.

6º.- Que dé TRANSPARENCIA EN LOS PROCESOS ENCOMENDADOS AL ARBITRAJE DEL DECANO y su facultad de "ceder el trabajo" y "el cobro de las minutas".

CONCLUSIÓN: QUE EL DECANO NO PIENSE SÓLO EN METER EL CUCHARÓN EN LA HOGUERA DE LAS VANIDADES Y TRABAJE POR LOS INTERESES DE LOS ABOGADOS EN TODOS SUS SENTIDOS (DESPACHOS GRANDES Y PEQUEÑOS), ASÍ COMO PARA ABOGADOS DE TODAS LAS EDADES (EJERCIENTES Y NO EJERCIENTES), Y NO TANTO PARA SALIR EN LA REVISTA "LA TOGA", QUE PARECE “EL HOLA”, CON ECOS DE SOCIEDAD.