El compromiso del Comité René Cassin con Polígono Sur, Torreblanca y Los Pajaritos

El comité René Cassin es una entidad no gubernamental, creada en 1993 en Sevilla que está formada exclusivamente por personas voluntarias. Es independiente, no lucrativa, y no solicita ni gestiona programas subvencionados por Administraciones Públicas. Se mantiene con las aportaciones de sus propios miembros. "Cuando nació se llamaba Comité Juan Maria Bandrés porque él fue quien tuvo la idea de agrupar a abogados para atender jurídicamente a los inmigrantes, solicitantes de asilo y refugiados", recuerda Alberto Revuelta.

Fue a partir de 2013 cuando la junta directiva decidió atender a todos los que se acercaran a pedir asesoría jurídica y, por alguna razón no se pudiera derivar al servivio de asistencia gratutia del Colegio de Abogados. Ahora lleva el nombre de René Cassins, el jurista francés que inspiró el la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948 y desempeñó un papel esencial en la elaboración del Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950.

Hasta que comenzó la pandemia, se atendía en Torreblanca, Los Pajaritos y las Tres Mil Viviendas, aunque ahora está centralizado en la parroquia de Jesús Obrero, en el Polígono Sur, con cuya cáritas parroquial colabora estrechamente. Una abogacía pro bono que ha llegado a realizar 2.000 expedientes de asuntos legales de personas que están en condiciones de vulnerabilidad. El comité está formado por siete letradas, dos logistas y cuatro abogados.

Normalmente realizan entre cuatro y cinco asistencias semanales. "La mayoría de ellas son relativas a asistencias sociales no recibidas o las jubilaciones de personas que no tienen derecho a pensión, muchas de ellas mujeres que han trabajado toda su vida en el servicio doméstico sin contrato. Un 30% de los casos son de penal puro, ayudamos a gestionar la solicitud de abogados de oficio o asistimos a presos que tienen problemas en la cárcel", explica Alberto Revuelta.

"No ocupamos lugar en el ranking de despachos de maxima facturación en Andalucía. Las personas que atendemos están en el ranking permanente del desastre financiero familiar. Así es la vida", sentencia Alberto Revuelta. Para este trabajo cuentan con el apoyo de los voluntarios de Cáritas, de la comunidad salesiana parroquial, del equipo de religiosas de Jesús María que vive en los bloques conocidos como Los Verdes y del Comisionado del Polígono Sur.

"El objetivo es huir de la burocracia y la evitamos no acudiendo a las subvenciones. Solo tenemos el libro de actas y los gastos los sufragamos entre los miembros del comité", explica Alberto Revuelta. Actualmente forman parte 23 personas, de los que 14 son de Sevilla y el resto se reparte ente Cádiz, Almería y Jaén.