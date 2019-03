Los sevillanos acaparan la oposición al Registro de la Propiedad

Los candidatos sevillanos han copado el 13% de las plazas de registrador en las últimas oposiciones a nivel nacional, pues seis de los 45 nuevos registradores proceden de Sevilla. Además tienen otro motivo de orgullo colectivo: todos los sevillanos que estaban en el grupo de 68 candidatos que llegaron hasta el último examen consiguieron finalmente una de las 45 plazas en juego.

Antonio Muñoz Navarro, Luisa López Fernández, Jaime García Capitán, Silvestre Magriz Tascón, Manuel Osborne Duque y Manuel Martín Moreno han superado una de las oposiciones más duras que se convocan en España no solo por sus 350 temas, sino sobre todo por la fortaleza mental que requiere.

Explican a este periódico que la oposición al Registro (de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles) es una carrera de fondo que exige 12 horas de estudio al día, seis días de la semana durante una media de entre cinco y once años. Luisa López, la que menos tardó, sacó la oposición en tres años.

“Sobre todo, exige mucha disciplina, que no te afecte ni lo bueno ni lo malo. Ser frío”, dice Luisa.

Lo peor: las diez o doce horas diarias “en modo avión”, sin WhatsApp ni redes sociales. Nunca menos de diez horas al día de “estudio productivo”. Seis meses antes del examen pasan a dedicarle doce horas diarias y el mes antes, 15 horas de trabajo al día.

Cuenta Antonio Muñoz: “cantaba” (exponía) los temas el viernes, el sábado descansaba y el domingo volvía a dedicarle 10 horas. “Lo peor son los amigos que no te entienden, que te dicen que no pasa nada porque un día no estudies”.

“Muchas veces, el día de descanso no te apetece salir. Solo tirarte en la cama, ver una peli o sacar a pasear al perro”, rememoran de sus últimos meses como opositor.

Para Manuel Osborne, lo peor es “la incertidumbre. Nadie te garantiza que, incluso con este régimen, vayas a aprobar. Te tienes que hacer a la idea de que no vas a pasar”. Cree que lo más difícil es saber templar los nervios el día del examen. ¿Como se consigue? “Con entrenamiento y un preparador que te transmita confianza”.

Todos estudiaron Derecho en la Universidad de Sevilla y Luisa López cursó el doble grado de Derecho y Gestión y Administración Pública. Para la entrevista, que se desarrolla en la biblioteca de los Registros en la avenida de la Buhaira, acuden todos excepto Manuel Martín, residente en Madrid.

27 mujeres y 18 hombres son los nuevos registradores en España

¿Por qué eligieron ser registrador? Solo Jaime García Capitán lo hizo porque su madre y dos tíos lo son. Antonio Muñoz, porque le gustaron las clases en la facultad de quien luego fue su preparador, José Angel Gallego Vega.Y todos, porque les gusta el Derecho Privado y la seguridad jurídica que ofrece el Registro como "filtro de legalidad": “En España, quien compra un piso sabe lo que compra, es una protección de los consumidores y un sistema alabado por los inversores extranjeros”, dicen. Y añade Osborne: “Robustece la economía”.

La oposición se convoca cada dos años y en toda España se presentaron 790 candidatos para 45 plazas de los tres Registros: de la Propiedad, Mercantil y de Bienes Muebles. De los 45 nuevos registradores, 27 son mujeres y 18 hombres.

Los nuevos registradores vuelven la vista atrás y solo sienten tristeza por los 23 opositores que quedaron excluidos en el último de los tres exámenes. “Todos tenían muchísimo nivel”, afirman Luisa y Jaime. Ese tercer examen es el más duro: seis horas de exposición de un tema práctico que abarca todo el temario: Derecho Civil, Mercantil, Procesal, Administrativo, Hipotecario, Fiscal, Notarial…

Ni los sevillanos ni sus compañeros del resto de España tienen todavía destino, aunque saben que no hay ninguna plaza vacante en la provincia de Sevilla ni Huelva. En Andalucía están libres Algeciras, Alhama de Granada, Montefrío y Fuente Obejuna. No les importa pasar un tiempo fuera aunque su deseo es regresar a Sevilla.