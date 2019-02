Bajar del estrado y subir al escenario

La abogada recuerda que al principio le dabe vergüenza que le vieran los clientes o funcionarios judiciales “y no me tomaran en serio” pero ahora su hobby es un motivo de orgullo e incluso cuando iba en la candidatura de Pablo Ollero al Colegio de Abogados de Sevilla, en 2014, hicieron un concierto de presentación.

“Ni gimnasio, ni correr, no hay nada que te quite tanto el estrés como un buen ensayo o un concierto en el café-bar La Tregua de Triana, afirma Carmen.

Con ellos cantó como solista durante un tiempo Carmen García Rivero , actual coordinadora del Servicio de Atención Jurídica Penitenciaria en Sevilla. Está especializada en rock, bossa y soul. Su grupo se llamó desde 2004 Rock for ever y desde hace un año Rewind. Suelen tocar rock clásico pero ella también canta flamenco, Aretha Franklin y Luz Casal.

Encuentro anual de bandas de abogados

Pedro Pousada participa en un encuentro anual de bandas y cuenta a este periódico que en ocasiones han hablado de hacer en Sevilla un evento similar a Rock and Law, que celebran anualmente con fines solidarios los grandes bufetes madrileños.

Por su escenario han pasado agrupaciones como Imperio de la Ley (Abogados del Estado), Control de Cambios (CMS Albiñana & Suárez de Lezo), The Rocking Houses (Cuatrecasas), The Loitte Band (Deloitte), Punto G (Garrigues), Mind the GA_P (Gómez-Acebo & Pombo), Members of the Bar (Allen & Overy, Ashurst, Baker & McKenzie) y Tipos de Interés (Uría Menéndez)