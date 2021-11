Caso Invercaria: dos condenas en tres juicios

Dos condenas de tres posibles. Este es el balance que arroja la macrocausa de Invercaria después de haberse celebrado los tres primeros juicios –el cuarto acabará mañana– de la treintena que está previsto que se celebren en los próximos años en– la Audiencia de Sevilla. La última sentencia se ha conocido precisamente esta semana, cuando la Sección Cuarta de la Audiencia ha condenado al ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo a dos años y tres meses de prisión en la conocida como pieza de “personal”, por los “llamativos excesos de retribuciones” que se fijaron para algunos trabajadores de la sociedad de capital riesgo, entre ellos el propio presidente, y el ex director financiero Antonio Nieto, quien ha sido condenado a un año, un mes y 15 días de prisión.

El tribunal ha absuelto a otros dos acusados, los ex directores de Promoción Cristóbal Cantos y Juan María González, este último sobrino del ex presidente del Gobierno Felipe González, un hecho que había dado relevancia a esta pieza de la macrocausa sobre las otras que se han investigado desde el año 2012, en el que comenzó la instrucción tan sólo un año después de que arrancara el caso de los ERE.

Las dos sentencias anteriores dictadas sobre Invercaria han corrido una suerte desigual. En la primera, la Audiencia de Sevilla condenó en marzo de 2020 a otros tres años y medio de prisión al ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo por el préstamo participativo de 100.000 euros concedido en 2009 a la empresa de La Carolina (Jaén) Aceitunas Tatis. En este juicio también fue condenada a dos años de cárcel la ex administradora única de la empresa, Gracia Rodríguez Cortés, como inductora de los delitos de prevaricación y malversación de caudales investigados.

Y en julio pasado la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla absolvió a la modista cordobesa Juana Martín y a tres ex directivos de la empresa pública andaluza Invercaria por las ayudas de 850.000 euros que le concedieron para su negocio de moda flamenca. En este caso, los directivos absueltos fueron el presidente Tomás Pérez-Sauquillo, el ex director financiero Antonio Nieto y el ex director de Promoción Cristóbal Cantos.

Después de estas tres sentencias y a la espera de lo que suceda en el juicio por el préstamo de más de 300.000 euros concedido a la empresa Fumapa –proceso en el que están acusadas seis personas, entre ellas Pérez-Sauquillo, que figura como investigado en todas las piezas como máximo responsable de Invercaria–, lo cierto es que el ex presidente de la sociedad acumula ya dos condenas. Así, Pérez-Sauquillo, que en el último juicio se ha tenido que ausentan por graves problemas de salud, ha sido condenado ya a un total de cinco años y ocho meses de cárcel.

El denunciante del caso, Cristóbal Cantos, ha sido absuelto las dos veces que ha sido juzgado

De estas sentencias también puede extraerse otra conclusión y es que el denunciante del caso, el ex director de Promoción Cristóbal Cantos ha sido absuelto en las dos piezas en las que ha sido procesado, si bien ha sido investigado en otras piezas de la macrocausa. En ninguno de los procesos en los que ha sido investigado Cristóbal Cantos la acusación popular que ejerce el Partido Popular ha solicitado su condena.

A pesar de que hay ya tres sentencias de Invercaria, ninguna de ellas es firme, puesto que el Tribunal Supremo ni siquiera ha resuelto todavía los recursos que se presentaron contra la primera condena, la de Aceitunas Tatis, a pesar de que han transcurrido más de dos años desde que dicha sentencia se dictó.

Y este tiempo que se está tardando en la resolución de los recursos por parte del Alto Tribunal, que también se traslada a otras macrocausas como la de los ERE, está influyendo en el colapso que los magistrados de las secciones penales de la Audiencia de Sevilla vienen denunciando por la acumulación de este tipo de macroprocesos y la falta de plazas de magistrados.

El Tribunal Supremo aún no ha resuelto los recursos contra la primera condena

En este sentido, algunos jueces, como el presidente de la Sección Cuarta de la Audiencia hispalense, Carlos Lledó, han señalado que sería “deseable que se empiecen a producir lo antes posible respuestas de nuestro Tribunal Supremo en aquellas causas que han sido enjuiciadas y penden de recurso de casación, pues la profunda imbricación entre muchas de esas macrocausas nos permitiría contar con criterios previos y estables para su enjuiciamiento, simplificando notablemente el debate”.

Mientras llegan esas sentencias del Supremo, la Audiencia de Sevilla tiene previsto dejar mañana visto para sentencia el cuarto juicio de Invercaria. La Fiscalía Anticorrupción anunciará mañana si mantiene su petición de condena o introduce alguna modificación respecto a su calificación inicial, al igual que deberán hacer las acusaciones particulares.

El Ministerio Público reclama una condena de seis años de prisión para el ex presidente de Invercaria Tomás Pérez-Sauquillo por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, en relación con los préstamos que por importe de 359.581,6 euros concedió esta sociedad pública andaluza a la empresa Fumapa.

Las mismas penas de seis años de prisión solicita para los miembros del consejo de Administración de Invercaria Isabel de Haro Aramberri, Jacinto Cañete, y Ramón Martín López; mientras que a los administradores de Fumapa, los empresarios Fulgencio Canales Rodríguez y Francisco Gutiérrez Cañizares, les ha pedido dos años y medio de cárcel.