La Policía descarta excavar la nueva zanja porque no se corresponde con la declaración de Carcaño

No habrá nueva búsqueda del cuerpo de Marta del Castillo en la zanja de la carretera A-8002 que ha señalado el padre de la joven, Antonio del Castillo. El Grupo de Homicidios de la Policía Nacional ha presentado un informe al juez de Instrucción número 4 de Sevilla, que cuenta con una pieza separada para la búsqueda del cuerpo, en el que asegura que la nueva ubicación señalada por el padre de Marta como posible lugar de ocultación de su hija "no se ajusta a la descripción realizada" por Miguel Carcaño si se tiene en cuenta la "declaración literal" que realizó en el año 2013, su séptima versión de los hechos, y por tanto "no motivaría una excavación en dicho lugar".

El informe policial, fechado el pasado 14 de marzo y al que ha tenido acceso este periódico, se produce tras las críticas realizadas por Antonio del Castillo sobre la supuesta "inacción" del Grupo de Homicidios ante las nuevas pistas sobre el posible paradero del cuerpo y, en este sentido, la Policía ha considerado necesario informar al juez de "la realidad de los hechos" dada la "repercusión mediática" de las declaraciones del padre, precisa el inspector jefe del grupo.

Los investigadores señalan, en relación con las labores de búsqueda del cuerpo, que han venido actuando bien a requerimiento de la autoridad judicial o por propia iniciativa y, en el caso de la zanja mencionada, explican que fue el padre de Marta quien se puso en contacto con los agentes, facilitando unas imágenes extraídas de la página web del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) correspondientes a los años 2008 y 2009, en las que se observa la vista aérea de una parcela sita en las inmediaciones de la intersección de la carretera A-8002, en dirección a La Rinconada, con la carretera A-8006, hacia La Algaba.

El padre comentó a los policías, siempre según el informe, que esta zona reunía las condiciones aludidas por Miguel Carcaño en la declaración que hizo el 22 de febrero de 2013, la séptima versión, en la que culpaba a su hermano Javier Delgado de la muerte de Marta y aseguraba que habían ocultado el cuerpo en una zanja y lo cubrieron con escombros.

La Policía recabó tres testimonios

Con esta nueva información, el Grupo de Homicidios inició las gestiones para tratar de verificar si en el año 2009, cuando se produjo el crimen, la finca fotografías presentaba las características descritas por Miguel Carcaño. Para ello, los agentes recabaron tres testimonios, el del dueño de la parcela donde está la mencionada zanja; el de un responsable de obras de la empresa pública Tragsa y el del una gravera próxima.

El propietario del terreno explicó a los agentes que la zona siempre ha estado arrendada para la agricultura, "no recordando ninguna zanja justo al lado del Pozo de riesgo" y añadió que años después del 2009 tuvieron una pequeña zona que usaban como lavadero de las verduras que recolectaban pero "nunca" una zanja como tal, al tiempo que indicó que "nunca vio escombros o restos de obra en su finca".

Por su parte, desde la empresa Tragsa confirmaron que se realizaron obras de canalización de riego desde octubre de 2008 en el margen izquierdo de la carretera A-8002, pero la parcela en cuestión "no fue afectada" por los trabajos.

Y por último, el responsable de la gravera ubicada al sur de la parcela informó que en los últimos 40 años ha extraído grava y arena en la carretera Sevilla-La Rinconada, si bien estos trabajos no se hicieron en la zona marcada y además siempre se llevaron a cabo en la margen derecha, contraria a donde se ubica la zanja.

La foto con la zanja se tomó siete años después del crimen

De la misma forma, los policías contactaron con el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), donde comprobaron que "por defecto en su página web, en la pestaña fototeca, cuando se accede a las fotografías tomadas en vuelos aéreos de diferentes años, siempre aparece la fotografía tomada en el año 2016 y no la de otros años".

El informe concluye que la imagen sobre la que basó el padre de Marta su petición búsqueda "realmente se corresponde con una foto de 2016, siete años después de la desaparición de su hija Marta", tal y como ya apuntó este periódico.

Por todo ello, el Grupo de Homicidios descarta la excavación de la zanja. "Entendemos que la ubicación marca por el señor del Castillo como posible lugar de ocultación de su hija, si tenemos en cuenta la declaración literal de Miguel Carcaño en el año 2013, no se ajusta a la descripción realizada por el sentenciado en la misma y por lo tanto no motivaría una excavación en dicho lugar", precisa.

Los agentes hacen un último apunte al juez para poner de manifiesto que, "salvo decisión en contrario de su señoría", seguirán trabajando en el caso de Marta siguiendo el criterio actual, es decir, "dando novedades cuando se consideren de interés para la investigación o en la situación actual (atención mediática)".