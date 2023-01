La ayuda más ‘fresca’ que le costó dos millones a Invercaria

Entre las decenas de ayudas que han sido investigadas en la macrocausa de Invercaria destacan algunas como la de Aceitunas Tatis, que tenía una curiosa línea de productos eróticos. Esa fue la ayuda más picante que se ha juzgado, pero ahora llega el noveno juicio, por la ayuda más fresca de las que se han concedido. En este caso se van a analizar los préstamos otorgados para un innovador proyecto que, sin embargo, le costó 2.222.600 euros a la sociedad pública andaluza de capital riesgo y que fueron concedidas a cuatro sociedades vinculadas: Keep Fresh Verde y Natura, Keep Fresh Agroandalucía, Desarrollos Industriales Heron y All Fresh Investigación, Desarrollo y Comercialización.

El producto que impulsaba Invercaria se presentaba como la clave para resolver el problema de tirar a la basura las frutas y verduras que no se consumían. La empresa almeriense Keep Fresh desarrolló unas “láminas” que retrasaban hasta en un 50% la maduración de las hortalizas, las frutas e incluso las flores frescas. Desde el punto de vista técnico, se trataba de una hoja que inhibe el etileno, una hormona que estropea estos alimentos. Y venía supuestamente a acabar con el despilfarro que suponía que cada año las familias españolas tiraran a la basura vegetales por importe de más de 400 millones.

El fiscal dice que el ex presidente de Invercaria conocía la insolvencia de la sociedad

Invercaria financió este proyecto a pesar de que, según la Fiscalía Anticorrupción, el que fuera presidente de la sociedad Tomás Pérez-Sauquillo conocía “desde el primer momento” que la empresa KeepFresh Hoja se encontraba en una situación de “insolvencia, con un pasivo superior al activo”, de tal manera que “ideó la constitución de una nueva sociedad en la que pudiera entrar Invercaria sin este obstáculo”.

Es más, el Ministerio Público subraya que todas las inversiones realizadas en las cuatro sociedades tuvieron un “tratamiento separado” en Invercaria, como si se tratara de proyectos distintos cuando en realidad “respondieron a un único propósito y proyecto común, y dimanaron de la arbitraria decisión” de Tomás Pérez-Sauquillo de “invertir en este proyecto sin atenerse a las normas específicas del plan director 2005-2008 y en la normativa autonómica que la regula”.

Entre los siete acusados que se sientan en el banquillo están hermanos, cuñadas y esposas de algunos de los ex directivos de Invercaria acusados en esta pieza del macroproceso. Así, además de Tomás Pérez-Sauquillo y del ex director financiero de Invercaria Antonio Nieto Garrido, a quienes la Fiscalía reclama una condena de seis años de cárcel por delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y otro delito de gestión interesada, están acusados Mariano Pérez-Sauquillo, hermano del ex presidente de Invercaria; la mujer de éste y cuñada de Tomás, Cristina Perera; y la esposa de Antonio Nieto, María Luisa Arcos. Para estos tres últimos acusados, la Fiscalía sólo reclama una multa de 3.000 euros pero no una pena privativa de libertad.

El resto de los acusados son Juan Luis Pedro, presidente y consejero delegado de las sociedades All Fresh, Keep Hoja, Keep Fresh Verde y Natural, Keep Fresh Agroandalucía y Desarrollos Industriales Heron; Aliana Cobuscean, presidenta de All Fresh y secretaria de Heron; y Antonio Sánchez García, socio de KeepFresh Verde y Natural y Agroandalucía. Estos tres últimos acusados se enfrentan a una petición del Ministerio Público de dos años y medio de cárcel y al pago de una multa de 3.000 euros cada uno.

En el proyecto intervino además un abogado que es “sobrino político” de Pérez-Sauquillo

Dice el fiscal en su escrito de conclusiones provisionales que en una fecha no determinada, pero antes de diciembre de 2005, el acusado Juan Luis Pedro contactó con un letrado de un despacho de Madrid, que era “sobrino político” de Tomás Pérez-Sauquillo, para presentarle el proyecto conocido como “Hoja Keep” e invertir en éste. Para ello se convocó una reunión en el propio despacho profesional, que tuvo lugar el 28 de diciembre y en la que Pérez-Sauquillo acudió en nombre de Invercaria, acompañado del entonces director de Promoción Cristóbal Cantos.

En aquella reunión, el ex presidente manifestó una “primera intención de participar en el proyecto, pero con la condición de adquirir la patente de la invención, la hoja Keep, y siempre con la condición de cambiar o alterar la estructura societaria o la sociedad misma, pues Keep Fresh Hoja S. L. se encontraba en causa de disolución e insolvencia definitiva por las pérdidas acumuladas”.

“La confusión de intereses en estas negociaciones fue tal que el consejero delegado de la mercantil pública Pérez-Sauquillo llega a reunirse y trasladar al abogado propuestas en su domicilio, para que éste a su vez, actuando como mediador, se las hiciera ver a los promotores”. Y todo ello, según el fiscal, conociendo Pérez-Sauquillo que la mercantil Keep Fresh Hoja estaba desde el principio en una situación de insolvencia”.

Dentro de la idea de constituir una nueva sociedad para salvar el obstáculo de esa situación, el despacho que intervenía en la operación “llegó a constituir por su cuenta el 20 de diciembre de 2005 una sociedad llamaba Keep Andalucía S. L. con la participación de Tomás Pérez-Sauquillo e Invercaria, que no llegó a funcionar, pues la constitución del accionariado no era del gusto de los promotores y tampoco” de Antonio Sánchez –socio de una de las entidades–, quien “en todo momento exigía que se le retribuyeran las inversiones que como socio capitalista ya había realizado y avalado, y que cifraba en 450.000 euros”, sostiene el Ministerio Público.

El juicio arranca el próximo 1 de febrero en la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla y está previsto que se desarrolle a lo largo de unas 15 sesiones hasta el 8 de marzo. Este noveno juicio se inicia tan sólo una semana después que la Audiencia de Sevilla haya dejado visto para sentencia otra de las piezas de la macrocausa, en la que se han investigado las ayudas a la empresa Ferias Internacionales Virtuales de Andalucía (Fiva).