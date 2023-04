Las claves del caso que forzó la dimisión de la directora de la Guardia Civil

La empresa de Bievenido, proseguía Vilaplana, fue contratada por la Junta de Andalucía para la gestión del Centro de Negocios de Empresa de Andalucía en Madrid, dependiente de la agencia Idea, por cuanto la sociedad Fomento, Asistencia y Gestión Integral de Andalucía (Fagia) -un ente instrumental de la agencia Idea- y Experience Management Group suscribieron un contrasto el 1 de noviembre de 2009, "es decir tan sólo dos meses después de constituirse la referida empresa EMG", para la prestación de servicios técnicos vinculados a la Dirección y operaciones del Centro de Negocios de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa en Madrid. En ese momento, Bienvenido desempeñaba el cargo de Director de Inversiones Estratégicas de la Agencia IDEA "hasta el mismo de día de antes de formalizarse el contrato entre Fagia y Experience Management Group".

Las transferencias a sociedades de los hermanos y la compra de propiedades por más de un millón de euros

En ese auto, la imputación de los hermanos Martínez aparecería justificada en un único párrafo en el que el insturctor señala que el análsisis policial de los datos fiscales revela que la sociedad de Bienvenido Martínez, Experience Management Group "habría transferido fondos a otras empresas gestionadas por los hermanos de Bienvenido".

En concreto, a la sociedad Be Make Create, cuya titularidad corresponde a Manuel Martínez, y en favor de Job Management Liberty, titularidad de Juan Carlos Martínez (quien además habría sido directivo de Incuba, Soprea y Fagia en 2010 y 2011". Y a su vez, estas últimas sociedades habrían recibido también fondos de entidades como Laboratorios Farmacéuticos Rovi (128.880 euros en 2012), una empresa "subvencionada por la agencia Idea".

El informe policial hacía referencia asimismo al "aumento patrimonial" detectado en Juan Carlos Martínez, que "adquiere propiedades inmobiliarias entre 2009 y 2012, por importe superior a 1.000.000 euros", un patrimonio que la Policía dice que ha sido detectado al tiempo de investigar la creación de la sociedad que gestiona.

El juez decidió entonces la práctica de una serie de diligencias, entre ellas que se librara oficio a la Agencia Tributaria para que facilite al juzgado las declaraciones presentadas y los datos fiscales entre los años 2009 y 2011 de las sociedades Experience Management Group, Fagia, Santana Motor, Fabricados para la Automoción del Sur (Fasur), laboratorios farmacéuticos Rovi, Be Make Create y Job Management Liberty.

El magistrado señala que en relación con las facturas justificativas de la ejecución de la encomienda de 2009, 2010 y 2011 se han detectado presuntas irregularidades en las facturas relativas a “Asesoramiento” mensual, y “sueldos, salarios, Seguridad Social y gastos variados”. No obstante, dice el juez, "no constan todas las facturas -tanto emitidas por FAGIA como por parte de EMG contabilizadas. Además, se observa una diferencia en el importe entre las facturas presentadas por FAGIA a la Agencia IDEA y las presentadas por EMG a FAGIA, debido a que las segundas se incrementan con el 6% correspondiente a los gastos de gestión; así, este 6 % se facturaría como un gasto aparte, a modo de tasa de prestación de servicios, de donde se deduce que la utilización de FAGIA tiene un coste para la Agencia IDEA del 6% del total de los gastos, es decir, un 6% de la totalidad del presupuesto; ello así pese a que los importes totales (incluidos gastos de gestión o de otro orden) habrían de entenderse incluidos -y no podrían superar- el precio fijado para la encomienda".