“Vamos a ser más famosos que El Lute”

Un empleado llama a José Antonio Marín para informarle de la retirada de mercancía el 11 de septiembre, a las 12:47 horas

-Empleado: Escúchame, te comento José, he tenido que recoger hoy tarrinas de una clienta, que yo no sabía que las tenía y por lo visto estuvo aquí Sanidad la semana pasada.

-José Antonio: Que no hay problema, vale...

-E.: No, pero vamos que la mitad están caducadas y la otra mitad están vacías.

-E.: Yo le he abonado la carne que le retiré la semana pasada.

-J.A.: Vale muy bien pero eso caduca, pero que eso lo debías de haber tirado tú ya, no yo.

-E.: Que estaban caducadas de junio.

-J.A.: ¿De qué?

-E.: Que estaban caducadas de junio.

-J.A.: Luego dirán que la gente se pone mala con nuestros productos. Me cago en la hostia. Y el resto de las cosas, ¿Qué tal?