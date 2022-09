Indultos por malversación: 152 concedidos en los últimos 26 años

Hasta 152 indultos se han concedido en España en los últimos 26 años por delitos de malversación de caudales público, el mismo por el que han sido condenados el ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán y otros ocho ex altos cargos por la concesión de 680 millones de euros en ayudas sociolaborales y a empresas en crisis en el periodo 2000-2009.

La familia de Griñán ha presentado recientemente en el Ministerio de Justicia la petición de indulto parcial, sin esperar a conocer la sentencia del Tribunal Supremo, que cuenta con el voto particular de dos magistradas -Ana Ferrer García y Susana Polo-, quienes consideran que tanto el ex presidente Griñán como otros cuatro ex altos cargos -Miguel Ángel Serrano Aguilar, Jesús María Rodríguez Román, Francisco Vallejo Serrano y Carmen Martínez Aguayo-, tendrían que haber sido absueltos del delito continuado de malversación de caudales públicos.

La mujer y los hijos del ex presidente alegan "razones de humanidad y equidad" para la concesión de la medida a "un ciudadano de 76 años de edad con una intachable trayectoria vital caracterizada por su lucha por la libertad y la democracia, la igualdad, el Estado del Bienestar, y por un profundo respeto a las instituciones del Estado, incluidos, por supuesto, los Tribunales de Justicia, sobre los que siempre ha mantenido un prudente silencio en contraste con la exacerbada exposición mediática sufrida durante estos últimos años", aseveraron en un comunicado.

El indulto es una medida de gracia que, entre los años 1996 y 2021, se ha concedido en más de 10.000 ocasiones, en concreto, 10.702 indultos por todas las tipologías delictivas . El último indulto publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) se concedió a un soldado que fue condenado por el Tribunal Militar Territorial segundo, con sede en Sevilla, a un año de prisión por un delito de "deserción" y se concedió por "razones de equidad" a propuesta de la ministra de Defensa, conmutándose en este caso la pena de privación de libertad por otra de un año de trabajos en beneficio de la comunidad.

Cada año se tramitan miles de peticiones de indulto. Sólo en el año 2021 se solicitaron un total de 3.193 indultos, pero sólo se concedieron 46, según los datos publicados en informes del Ministerio de Justicia. Entre estos indultos, destacan los nueve de los condenados por el 'procés'. Así, en el caso del ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras -que fue condenado por el Tribunal Supremo por un delito de sedición en concurso medial con un delito de malversación, agravado por razón de su cuantía, a las penas de 13 años de prisión y 13 años de inhabilitación absoluta-, el Gobierno consideró que existían "motivos de utilidad pública" para indultarlo con respecto a la pena de libertad pendiente de cumplir, con la condición de que no volviera a cometer un delito grave en el plazo de seis años desde la publicación del real decreto.

La cifra de indultos concedida en 2021 es la más alta de los último seis años, dado que en 2020 sólo se concedieron 28 medidas de gracia; 39 en 2019; 17 en 2018; 26 en 2017; y 27 en el año 2016. En lo que va de este año, se han otorgado 18 indultos.

Los indultos concedidos pueden consultarse en el buscador del BOE, aunque la web CIVIO ha elaborado un "indultómetro" que recopila las medidas de gracia otorgadas por el Gobierno en los últimos 26 años. En este periodo se han concedido en España un total de 152 indultos por delitos de malversación y 54 por delitos de prevaricación. Griñán fue condenado a seis años de cárcel por un delito de malversación, mientras que a Manuel Chaves se le impuso una pena de nueve años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación.

De los 152 indultos por malversación, 93 fueron concedidos por Gobiernos del PP y 59 por Ejecutivos del PSOE. Así, la cifra más alta por este concreto delito se concedió entre los años 1999 y 2002, cuando se otorgaron un total de 52 medidas de gracia a propuesta del entonces ministro de Justicia popular Ángel Acebes. Le sigue Margarita Mariscal de Gante, con 35 indultos a condenados por malversación entre 1996 y 1999, y en tercer lugar se sitúa el socialista Juan Fernando López Aguilar, bajo cuyo ministerio se concedieron entre 2004 y 2007 22 indultos por malversación. Los también ministros socialistas Juan Alberto Belloch, Mariano Fernández Bermejo y Francisco Caamaño intervinieron en la concesión de 7 (en 1996), 14 (2007-2008) y 12 indultos (2009-2011), respectivamente.

Y los ministros en cuyos mandatos se concedieron menos indultos por malversación fueron los populares José María Michavila, con sólo dos indultos en 2003, y Alberto Ruiz Gallardón, con sólo cuatro indultos entre los años 2012 y 2013.

El histórico de indultos por malversación muestra, no obstante, un parón entre los años 2014 y 2021 (hasta los indultos del procés concedidos cuando la cartera de Justicia la ocupaba Juan Carlos Campo). En estos ocho años, nadie condenado por malversación fue indultado.

El último perdón por malversación antes de los condenados del procés se remonta al año 2013, cuando Alberto Ruiz Gallardón conmutó la condena de tres años impuesta a una mujer en Sevilla por otra de dos años de privación de libertad, en relación con dos vehículos embargados de los que había sido nombrada depositaria (un Nissan Patrol y un BMW), de los cuales el primero apareció sin motor y el segundo no fue devuelto nunca.