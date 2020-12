El pleito del parque eólico

La Justicia tiene que dirimir en muchas ocasiones sobre la controversia que se produce entre los proyectos urbanísticos y su afectación al Medio Ambiente o a la protección de la flora y la fauna. Y esto precisamente es lo que está ocurriendo con el proyecto que desde hace 16 años se tramita para la creación de un parque eólico en un enclave de la Sierra Sur de Sevilla, la Sierra del Becerrero, que constaría de 14 aerogeneadores, y para el que incluso se había concedido ya licencia de obras. El proyecto está a la espera de lo que decida la Justicia, porque una plataforma creada en defensa de esta sierra y Ecologistas en Acción han presentado demandas en la vía contencioso-administrativa.

La formación Adelante-IU de Estepa también se ha opuesto al parque eólico, presentado un recurso contra la licencia de obras y de actividad concedida por el Ayuntamiento estepeño el 22 de agosto de 2019, y tanto la concejal de esta formación Patricia Fernández, como el abogado Francisco Tejado Vaca, han elaborado sendos informes sobre el impacto que tendría la instalación de los 14 aerogeneradores en la Sierra del Becerrero, que está protegida por el Plan Especial de Protección del Medio Físico y Catálogo de la provincia de Sevilla (orden 7/7/86 de la Consejería de Obras Públicas).

Desde el Ayuntamiento de Estepa han señalado a este periódico que la licencia de obra del parque eólico no se encuentra suspendida por parte del Consistorio, sino que la vía administrativa “decae cuando está en trámite la vía judicial”. Uno de los demandantes solicitó precisamente al juzgado de lo Contencioso-administrativo la suspensión de la licencia de forma cautelar y tanto dicho juzgado como la Sala del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía han desestimado esta solicitud “por falta de pruebas que lo justificara”, indicaron las mismas fuentes.

El Ayuntamiento de Estepa otorgó la licencia de obras y de actividad en agosto de 2019

No obstante, las fuentes del Consistorio estepeño reconocen que al no haber contestado al recurso que presentó IU dentro del plazo de un mes, la licencia quedaba suspendida, pero antes de este recurso ya se habían pronunciado las citadas instancias judiciales. Por tanto, se entiende que la licencia está “viva”, aunque el juzgado aún no se ha pronunciado sobre el fondo del litigio. Las mismas fuentes señalan que la modificación 14 del PGOU que fue llevada a un Pleno en octubre de 2017 está desistida por parte del Ayuntamiento y ha decaído su trámite.

Para Adelante-IU, la licencia otorgada para el proyecto del parque eólico es “nula de pleno derecho”, al tiempo que subraya que hay indicios suficientes para considerar “ilegal” dichas instalaciones por los perjuicios que tendría para el Medio Ambiente de la zona.

La concejal Patricia Fernández señala en un informe que la sierra del Becerrero es un punto caliente de biodiversidad y el reducto que da refugio a numerosas especies de gran valor ecológico. Se han catalogado casi 100 especies de aves anillables y rapaces de gran tamaño que utilizan la sierra, además de que hay un gran número de especies de mamíferos y reptiles.

En cuanto a la flora, en el Becerrero se encuentra la mayor concentración de especies de orquídea mediterránea de Andalucía, así como el palmito, la única palmera autóctona de la península ibérica, destaca la edil, que añade que dicho enclave suponer un auténtico ecosistema a la puertas de Estepa y de las localidades vecinas de Gilena, Pedrera y Lora de Estepa.

La sierra del Becerrero contiene además el segundo acuífero más importante de la provincia de Sevilla, que abastece de agua a todos los pueblos de los alrededores.

Desde Adelante-IU señalan que la instalación del parque eólico, con sus 14 molinos de 140 metros de altura, provocará la muerte de muchas especies amenazadas, como el águila perdicera y otras grandes aves.Y también critican que se utilice como pretexto la creación de puestos de trabajo cuando, “en realidad, creará cero puestos de trabajo y destruirá empleos ya existentes, vinculados al turismo y a la posibilidad de seguir desarrollando el sector turístico”. “La ciudad de la Navidad no puede ser una ciudad fea que ha destruido su conjunto histórico artístico a sabiendas”, añade la concejal, que advierte de que los aerogeneradores serán visibles desde la propia localidad de Estepa, como muestra la recreación realizada de la sierra con los molinos que aparece junto a este artículo.

Por su parte, el informe elaborado por el abogado Francisco Tejado Vaca analiza el proyecto del parque eólico en relación con el derecho europeo y la jurisprudencia aplicable, y concluye que ante el conflicto que se presenta entre el desarrollo energético y la protección del Medio Ambiente, la flora y la fauna de la Sierra del Becerrero, se debe optar por esos últimos, según la jurisprudencia comunitaria que ha analizado.

Que el Becerrero entre en la Red Natura 2000 de la UE

El letrado destaca igualmente que se debe promover que la Sierra Sur de Sevilla –y concretamente la del Becerrero– pasen a formar parte de la Red Natura 2000 de la Unión Europea, que cuenta con una protección reforzada de las especies animales y vegetales.

Francisco Tejado sostiene que es imposible recalificar lo suelos de dicho enclave, y concluye que lo que se pretende hacer es un “verdadero atentado contra un desarrollo sostenible en materia energética, contra la protección de la flora y fauna” que incluso podría generar un perjuicio para los ciudadanos de Estepa, ya que si el proyecto se anula, “que es lo más normal que ocurra”, se tendría que indemnizar a los “potentes intereses económicos locales que están detrás del proyecto”, sostiene el abogado.

Los tribunales, como han hecho en otras ocasiones, tendrán ahora que decidir si prima el Medio Ambiente sobre este proyecto de energías renovables pero que, según los demandantes, no está exento de posibles perjuicios para la flora y la fauna.