La renuncia de Bolaños a las macrocausas llega al CGPJ

La defensa cita reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el juez predeterminado por la ley para concluir que “por un órgano no competente y conforme a criterios no previstos legalmente se ha apartado a la juez titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla de los asuntos que le corresponden, lo que lesiona el derecho al juez predeterminado en la ley” de los investigados en las macrocausas.

“ En ningún caso una campaña calumniosa y una denuncia archivada de la Fiscalía pueden justificar o dar cobertura al grave ataque al derecho al juez natural que se perpetra al apartar al juez predeterminado en la ley, bajo la apariencia de un acuerdo que, en todo caso, no es medio legal e idóneo de fijación del reparto de competencias entre el juez titular y el juez de apoyo, conforme a la norma que regula tales excepcionales circunstancias”, asevera el recurso de alzada, que añade que sólo la Sala de Gobierno del TSJA tiene “facultades de propuesta sobre el reparto de asuntos en expediente del juez de apoyo”.

Por todo ello, “puede prima facie concluirse no sólo que la determinación del juez natural o predeterminado por la ley resulta de una cuerdo conforme a criterios ajenos a los predeterminados en la ley, sino de un acuerdo alcanzado cuando una de las partes ha estado sometida a una fuerte presión por razón de lo que es objeto del acuerdo”.

En uno de estos recursos ya ha sido designada como ponente del mismo la vocal Nuria Díaz Abad, quien precisamente emitió un voto particular contrario al archivo de las diligencias informativas abiertas a la juez Bolaños en relación con la denuncia de la Fiscalía , al estimar que una “consideración global y unitaria” del proceder de la magistrada reflejaba “importantes retrasos” en la instrucción que influyó en el sobreseimiento de diversas piezas. Será por tanto esta vocal, que es abogada del Estado , la que deba decidir sobre la petición de anular el acuerdo de la Sala de Gobierno, lo que devolvería la instrucción de las macrocausas a la juez Bolaños, como reclaman las defensas .

En esta misma sección dijimos no hace mucho tiempo que la renuncia de la j uez María Núñez Bolaños a continuar con la instrucción de las macrocausas, tras el archivo de la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), había desatado otra batalla legal, dado que las defensas consideran que el pacto alcanzado entre la titular del juzgado y el juez de refuerzo José Ignacio Vilaplana vulneraba el derecho al juez natural predeterminado por la ley.

La vocal que votó contra el archivo de las diligencias

La paradoja en torno al recurso presentado por las defensas ante el CGPJ para que la instrucción de las macrocausas vuelva a la juez Bolaños está en que la vocal del máximo órgano de gobierno de los jueces que debe resolverlo es Nuría Díaz, la misma que emitió un voto particular contrario al archivo de las diligencias informativas abiertas contra la instructora, tras la denuncia de la Fiscalía. Es decir, la vocal que no estaba de acuerdo con el archivo debe decidir ahora si la renuncia de Bolaños a la instrucción es correcta o no.

Nuria Díaz, abogada del Estado y que es vocal a propuesta del PP, se mostró contraria al archivo de las diligencias junto al vocal José Antonio Ballestero, magistrado también propuesto por el PP.

En el voto particular, Nuria Díaz recordó que la denuncia de la Fiscalía Anticorrupción señalaba “abrumadoras muestras de conductas irregulares”.

Sin embargo, la inspección del Poder Judicial supuso un rotundo aval a la labor de Bolaños, al afirmar que las posibles paralizaciones o retrasos en “algunas de las piezas”, valorando la carga de trabajo y el número de procedimientos en trámite de manera simultánea, “no se deben a la inacción ni a la falta de actividad procesal o de impulso general en labor de la oficina judicial o de la magistrada instructora”.