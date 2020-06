Condenan al SAS por la muerte de una anciana por una infección durante la diálisis

El juzgado de lo Contencioso-administrativo número 4 de Sevilla ha condenado al Servicio Andaluz de Salud (SAS) a indemnizar con 30.000 euros a las dos hijas de una anciana de 84 años que falleció en enero de 2018 como consecuencia de una infección producida durante la diálisis.

Los hechos se remontan al 2 de enero de 2018 cuando la anciana, C. L. C., que tenía varias patologías, acudió a urgencias del Hospital Virgen del Rocío (Sevilla) con un cuadro de tos y fiebre persistente. La mujer se estaba sometiendo desde el año 2012 a un tratamiento de hemodiálisis que consiste en eliminar artificialmente las sustancias tóxicas de la sangre mediante un riñón artificial. La conexión con la máquina se hizo mediante un catéter tunelizado en la yugular.

La abogada María Jesús Villalpando, de los Servicios Jurídicos de la Asociación "El Defensor del Paciente’ en Sevilla y encargada del caso, ha señalado que "uno de los principales problemas que tiene el catéter tunelizado, es que se puede infectar. Si esto ocurre es necesario un diagnóstico rápido para evitar una sepsis que termine con la vida del paciente. Y como esto es sabido, cualquier paciente que esté dializándose y que acuda con un cuadro de fiebre al hospital, se le ha de levantar el apósito del catéter, explorarle y practicarle un cultivo, e incluso dejarle hospitalizado. Y si el cultivo da positivo se le ha de poner terapia antibiótica intravenosa. Pues bien, dicho procedimiento de obligado cumplimiento, en tal supuesto, no se realizó. De tal manera, la afectada fue enviada a casa, viéndose obligada a volver en dos ocasiones más al hospital sin que le resolvieran el problema. Y este proceder negligente es por lo que se condena al SAS".

Finalmente, Doña C.L.C. consiguió que la ingresaran el 7 de enero. A partir de aquí, por fin se contactó con nefrología y le hicieron un cultivo, pero el Hospital Virgen del Rocío llegó tarde, falleciendo la señora al día siguiente, el 8 de enero, por una sepsis grave no diagnosticada a tiempo y por tanto no tratada. El catéter estaba infectado.

"Se debió visualizar cuanto menos la situación del catéter"

En la sentencia, el juez concluye que una vez realizada la valoración en conjunto de las pruebas practicadas, "se pone claramente de manifiesto que el día 2 de enero de 2018, cuando la paciente acudió a los servicios sanitarios, se debió proceder cuanto menos a una visualización de la situación que presentaba el catéter, circunstancia que no aconteció, máxime cuando la paciente llevaba mucho tiempo con un antibiótico y persistía el estado febril, como se indica en la hoja de consulta del día 2 de enero".

Al no haberse hecho así, prosigue el juez, no se puede estimar que el 2 de enero de 2018 la infección que daba lugar al estado febril "no lo fuera como consecuencia de la situación que presentaba el catéter y que se puso claramente de manifiesto cuando se realizó el monocultivo en días posteriores, lo que ocasionó que se hubiese dilatado en el tiempo la aplicación de un tratamiento adecuado a la infección del catéter".

Por todo ello, el juez estima el recurso contencioso-administrativo de las dos hijas de la anciana fallecida y condena al SAS a indemnizar con un total de 30.000 euros.

Desde la Asociación ‘El Defensor del Paciente’, en unos momentos en los que la sociedad está especialmente sensibilizada con las carencias asistenciales a los ancianos ante el Covid-19, ha realizado un llamamiento para que "se terminen con las omisiones asistenciales a ancianos, que merecen diligencia y calidad asistencial con independencia de su estado, o edad, y que en muchas ocasiones terminan en un peregrinar por los servicios médicos-hospitalarios como en el presente caso, sin ser debidamente atendidos pese a la existencia de protocolos de actuación claros".