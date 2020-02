Rebajan de 8 años a 7 meses la condena a un preso que lesionó a 8 personas

Un preso de la cárcel Sevilla-1 ha sido condenado a siete meses de prisión por un delito de resistencia a agentes de la autoridad, en una sentencia que rebaja considerablemente las penas respecto a los ocho años de cárcel y siete multas de 600 euros que pidió la Fiscalía en el juicio.

El interno El Bhari N., marroquí de 33 años, fue juzgados por un incidente ocurrido el 6 de mayo de 2017, cuando se enzarzó en una discusión con otros dos presos mientras esgrimía un objeto punzante de 15 centímetros. A uno de sus oponentes le lanzó una puñalada en la mano y dos puñetazos que lo dejaron inconsciente.

Se acercaron corriendo otros dos internos y lo intentaron sujetar, mientras un total de cinco funcionarios de prisiones trataron de arrebatarle el arma y reducirle. Durante todo este tiempo el acusado lanzó golpes con brazos y piernas hasta que fue reducido.

La sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia, facilitada a este periódico por el TSJA, condena al agresor a siete meses de cárcel por resistencia a la autoridad y no por atentado, pues entiende que no hubo una agresión directa a los funcionarios. Según el propio relato de los trabajadores, no hubo una “acción directa, decidida y firme contra ninguno, solo una fuerte oposición a ser reducido con manoteo y patadas con intención de evitar ser esposado“.

Las lesiones que sufrieron los funcionarios “fueron consecuencia lógica de los empujones y manotazos que lanzó el acusado para evitar ser reducido, pero no de una resistencia grave para impedir la actuación de los funcionarios”. De haber sido grave la resistencia, las lesiones hubieran sido de mayor entidad, según los magistrados.

Tampoco aprecian un delito de lesiones en lo que respecta a los funcionarios pues el marroquí no quería causarles un “menoscabo físico” sino solo acometer a otro preso y “quitar de en medio a los que se lo impedían, que resultaron ser los funcionarios lesionados”.

Junto a los siete meses de cárcel, ha sido condenado a indemnizar en 30 euros a dos de los funcionarios de prisiones que intervinieron, en 90 euros a otros dos y en 9.773 euros a un quinto trabajador que sufrió lesiones en un brazo consistentes en traumatismo, sinovitis y rotura parcial del tendón del bíceps por los que estuvo 72 días en tratamiento.

Incluso en este caso, el acusado “no pensó exactamente en el resultado material producido ni tampoco pudo representarse como posible la rotura parcial del bíceps”. Además el tirón del brazo “pudo ser producido por el acusado o por cualquier otro interviniente” en la trifulca, según la sentencia.

Tampoco es condenado por lesiones leves a los otros tres internos porque todos ellos dijeron en el juicio que no recordaban nada y expresaron su deseo de no formular ningún tipo de reclamación, según recuerda la sentencia.

La Fiscalía había solicitado inicialmente cuatro años de cárcel por atentado, otros cuatro años por un delito de lesiones y siete multas de 600 euros cada uno por siete delitos de lesiones leves.