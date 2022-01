El ex consejero recurrirá la "arbitrariedad" del tribunal por "juzgarlo y condenarlo dos veces por los mismos hechos"

El ex consejero de Empleo de la Junta Antonio Fernández recurrirá en casación ante el Tribunal Supremo la sentencia dictada este viernes por la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla que le ha condenado a otros siete años de cárcel en relación con las ayudas de 2,9 millones concedida a la empresa Acyco, al entender que se ha producido una "arbitrariedad" jurídica por parte del tribunal, al "juzgarlo y condenarlo dos veces por los mismo hechos".

El abogado Alfonso Martínez del Hoyo, de Constitución 23, Estudio de Litigación, que representa a Antonio Fernández, ha manifestado a este periódico su "radical discrepancia" con la sentencia, por considerarla "contraria a Derecho y profundamente desacertada", todo ello "desde el máximo de los respetos hacia el tribunal y con preceptivo acatamiento de la sentencia, en el ejercicio del derecho a la crítica de las resoluciones judiciales".

El letrado ha recordado que Fernández fue ya en 2018 juzgado y además condenado -mediante sentencia que no ha ganado firmeza a día de hoy- en la pieza principal del procedimiento, y tal como así lo tiene declarado en firme la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla, "tal juicio y condena lo fueron en base a presuntos delitos de prevaricación y malversación por la concesión y pago de todas las ayudas que la Dirección General de Trabajo decidió otorgar a trabajadores despedidos y empresas en crisis entre 2000 y 2010 (incluida la ayuda a Acyco)".

Pues bien, en la medida que ha sido de nuevo juzgado y condenado, en 2022, por parte de la Sección Tercera de la misma Audiencia Provincial, en base a una presunta prevaricación-malversación por la concesión y pago de una concreta de esas mismas ayudas (precisamente esta de Acyco), resulta en consecuencia que el el ex consejero "ha sido juzgado y condenado dos veces por unos mismos hechos. Lo cual supone una perversión del sistema de justicia penal, por cuanto constituye elemental exigencia del principio de legalidad, a través de la regla non bis in ídem, que una persona sólo pueda ser juzgada una sola vez por unos mismos hechos", ha aseverado el letrado.

"Resulta ciudadanamente desolador y, desde el máximo de los respetos, consideramos jurídicamente arbitrario que, en base a argumentos a nuestro juicio insostenibles, el tribunal sentenciador se haya sentido en la potestad de desconocer y vulnerar, en lugar de hacer cumplir, el pronunciamiento firme y ejecutorio que, mediante decisión de carácter jurisdiccional adoptada en ejercicio de legítima y exclusiva competencia, fue en su día emitido en este mismo procedimiento por parte de la mencionada Sección Séptima de la Audiencia Provincial, al dictaminar que el Sr. Fernández ya había sido juzgado y ordenando, taxativamente, que no lo fuera de nuevo por esta ayuda a Acyco", ha concluido el letrado.