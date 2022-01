Un juez concede una indemnización por una fibromialgia derivada de un accidente de tráfico

Un juez de Sevilla ha concedido una indemnización de 16.622 euros por las lesiones que sufrió una persona en un accidente de tráfico en la localidad de Camas y en la que se incluye una compensación por síndrome fibromiálgico derivado del siniestro.

El abogado Francisco Santos Martín, de Legade Abogados, que ha defendido al accidentado, ha explicado a este periódico que su cliente sufrió una fibromialgia vinculada al accidente de tráfico sufrido en el año 2019. Esta patología fue corroborada por diferentes informes médicos aportados durante el procedimiento judicial, especialmente los del Servicio de Reumatología del Hospital Universitario Virgen del Rocío, constatando que los síntomas desencadenantes de dicha dolencia aparecen tras el accidente, acreditándose, por tanto, la relación causal entre el hecho traumático y "esta patología tan controvertida a día de hoy en el mundo jurídico", señala el letrado.

En este caso, aunque el origen de la fibromialgia sigue siendo desconocido, los peritos médicos que intervinieron en la vista oral consideraron que el "estrés puede ser el desencadenante que provoque la aparición de dicha enfermedad, siendo éste el argumento escogido por el Juez para acreditar la relación causal", ha señalado Francisco Santos, que ha destacado el "contenido innovador de la sentencia y el precedente que pudiera conllevar en el futuro para lesionados que presenten estas dolencias a raíz de un hecho traumático".

En concreto, la sentencia dictada por el juzgado de Primera Instancia número 18 de Sevilla recuerda que el accidente tuvo lugar el 15 de enero de 2019 en Camas, y reclamaba que el tiempo de curación había sido de 140 días, habiendo recibido con anterioridad al juicio casi 7.000 euros de indemnización por 43 días de perjuicio particular moderado y cinco puntos de secuelas funcionales. El accidentado alegaba que había sufrido hasta 18 puntos de secuelas, entre ellos algunas por el síndrome fibromiálgico, que valora en cinco puntos.

La parte demandada, la compañía aseguradora, no discutía el accidente pero manifestaba que con la cantidad satisfecha extrajudicialmente se ha producido el "resarcimiento completo del daño producido", que entiende que es de 43 días y que quedaron como secuelas hombro doloroso, que valoro en tres puntos, y agravación de ansiedad, que valoró en dos puntos, y sostiene que los cursos realizados por el accidentado no han sido prescrito por ningún facultativo y no son necesarios para la curación de las lesiones derivadas del accidente.

El magistrado considera en la sentencia que el tiempo de curación de las lesiones debe establecerse en 90 días y con respecto a las algas postraumáticas generalizadas (síndrome fibromiálgico) recoge que el perito del accidentado manifestó que su origen es "desconocido, aunque admitió que el estrés puede ser un desencadenante" y la documental aportada pone de manifiesto que se realizó un diagnóstico de fibromialgia por el servicio de Reumatología, vinculando dicha dolencia al accidente, por lo que el juez "considerada acreditada la relación causal".

Por todo ello, el juez ha concedido una indemnización total de 9.707,89 euros, una vez descontada la cantidad que ya había recibido previamente.