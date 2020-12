Un juez obliga a la Junta a reconocer como familia numerosa a una pareja de hecho

Dice el juez que de una primera lectura literal del precepto se deduce que el vínculo conyugal, entendido éste como matrimonio, es condición necesaria para la concesión del título de familia numerosa a ambos progenitores. "Esta misma interpretación literal, realizada de manera más concienzuda, sin embargo, nos lleva a la solución contraria, puesto que no dice el texto literalmente que el padre y la madre sean cónyuges, expresión que equivale a esposos unidos en matrimonio, sino que dispone que sean padre o madre unidos por vínculo conyugal, que no es un término aplicable solo a los cónyuges".

El magistrado no duda en recurrir a las palabras del Papa Juan Pablo II para fundamentar el fallo. "Expresaba San Juan Pablo II, en su discurso ante el Tribunal de la Rota Romana, en el año 2001, referido al vínculo conyugal desde la perspectiva del Derecho Canónico que el vínculo nace del consentimiento, es decir, de un acto de voluntad del hombre y de la mujer, pero ese vínculo potencia una naturaleza existente entre el hombre y la mujer. Así, la misma fuerza del vínculo se funda en el ser natural de la unión libremente establecida entre el hombre y la mujer”.

No sólo entre cónyuges puede existir el vínculo conyugal

En esta misma línea y, "prescindiendo de la posibilidad de unión legal de personas del mismo sexo, que supera la definición de vínculo conyugal de San Juan Pablo II, y que no viene al caso analizar en esta sentencia", prosigue el juez, desde la óptica del Derecho Civil "es lo cierto que no sólo entre cónyuges puede existir vínculo conyugal, sino que este vínculo existe entre todas la personas que prestan el consentimiento de manera libre para que exista, cualquiera que sea el negocio jurídico que elijan para ello, e incluso más allá, aunque no se exprese mediante un negocio jurídico formal y derive de un consentimiento para la convivencia more uxorio".

En cuanto al artículo 2.3 de la ley mencionada, el juez considera que la "adecuada, y reflexiva, interpretación literal del precepto nos lleva a distinguir, por un lado, entre padre y madre entre los que exista vínculo conyugal, no matrimonio -el vínculo conyugal existe en el matrimonio, como también existe en otras uniones de naturaleza análoga al matrimonio, como las parejas de hecho- y por otro lado, a uno de ellos, progenitor, y al cónyuge de éste, no progenitor. La interpretación que hace la Administración nos lleva al absurdo de que no se conceda el título de familia numerosa a la madre que convive con el padre y los hijos comunes, y sí conceda a la cónyuge que no es madre de los hijos pero que sí esta casada con el padre"