El tribunal descarta que haya "cosa juzgada" y defiende que se juzgue a los ex altos cargos porque no se archivó la causa

"Se ha desvanecido la causa por la que se acordó la atípica figura del apartamiento o exclusión en los autos de la Sección Séptima, que no sobreseimiento libre ni provisional, sin que exista en la actualidad ningún motivo para que no se continúe la causa contra ambos acusados, pues notoriamente respecto de ellos no se ha decretado el sobreseimiento, libre o provisional, ni otra causa de exclusión de la responsabilidad penal legalmente prevista. Figuras estas respecto de las cuales no encontramos ninguna alusión en nuestro ordenamiento, ni en él se establecen cuáles sean sus requisitos, su ámbito de aplicación y, sobre todo, sus efectos o consecuencias", sentencia el tribunal.

Es más, añade, la Sección Séptima al desestimar el recurso de nulidad interpuesto por la Junta Andalucía contra estas figuras de apartamiento, "excluye expresamente las posibilidades de decretar el sobreseimiento provisional o libre, por considerar que no concurren sus presupuestos legales".

En este sentido, recuerda que la sentencia del Supremo de 13/7/2006 establece que la ausencia del dictado de un sobreseimiento libre respecto a un determinado delito "imposibilita la operatividad del principio de cosa juzgada respecto al mismo y su exclusión del auto de apertura de juicio oral por el Juez de Instrucción, dicha ausencia no impide que pueda condenarse al acusado por el mismo si fue objeto de acusación por una de las partes personadas, lo que posibilita su entrada legítima en el ámbito de enjuiciamiento con respeto de las garantías constitucionales".

Asi, entiende que "para excluir hechos que hubieran sido investigados, imputados y por los que se ha formulado acusación, sería preciso un sobreseimiento expreso que hubiera podido ser objeto de recurso por las partes acusadoras (STS de 18 de marzo de 2015)", pero este presupuesto "no se produce en el presente caso, por lo que no resulta posible acceder a la petición deducida de excluir a los imputados del ámbito subjetivo de esta causa cuando, como hemos dicho, ha quedado eliminada la causa que determinó la exclusión".

Los magistrado añaden, por último, que si la razón de la exclusión encuentra su apoyo en aras de evitar la multitud de procedimiento contra los mismos acusados -la macrocausa de los ERE se dividió en más de un centenar de piezas por las ayudas individuales- y sus eventuales consecuencias enológicas -que fueran condenados en multitud de juicios y a penas de decenas de años de cárcel- "tal forma de proceder haría de peor condición la de aquellos que, por no haber estado sometidos al procedimiento específico (por no haber tenido responsabilidad alguna en el mismo) sí habrán de verse en esta tesitura (sometimiento a juicios distintos y posible recaída de las múltiples penas). Sin que se alcance a comprender que si, como se afirma, el procedimiento específico abarcaba "todo" (es decir tanto el objeto del denominado procedimiento específico como cada una de las ayudas socio-laborales) porqué en este procedimiento específico no estaban todos los acusados de esta causa, piénsese por ejemplo, en el acusado Daniel Alberto Rivera, no coincidiendo los acusados de ambos procedimientos y no estando comprendidas en aquél algunos de los acusados en éste".

En otro caso, "se llegaría al efecto perverso de que juzgáramos solamente a los “extraños” en delitos de prevaricación y malversación y no a las autoridades y a los responsables de la toma de decisiones a enjuiciar. O, los efectos igualmente perversos, de enjuiciar de forma separada a los “extraneus” y después a los responsables de tales decisiones, o que hechos que afectaran a diversos investigados, objeto del auto de proa y de acusación, quedaran sin enjuiciar e impunes".