Un tirón de bolso no es un intento de secuestro

La Audiencia de Sevilla ha condenado a un año de cárcel a un tironero que intentó robar la mochila a una mujer cuando esperaba en una parada de autobús. El acusado, sin embargo, se ha visto libre de otros dos años y medio de cárcel porque los magistrados no consideran demostrado que también quisiese secuestrar a la víctima cuando intentó meterla a la fuerza en su coche, como aseguró la Fiscalía.

Ocurrió sobre las 19 horas del 27 de enero de 2020 en una parada de autobús de Utrera. El acusado Francisco José P. M., de 51 años, hizo una primera pasada circulando lentamente en la que miró a la mujer y en una segunda pasada paró el coche junto a ella, se reclinó sobre el asiento del copiloto, abrió la puerta y agarró a la mujer por el brazo, tratando de atraerla para introducirla en el vehículo y quitarle la mochila que llevaba.

Según la sentencia a la que tuvo acceso este periódico, no consiguió su propósito porque la víctima le golpeó en la cara con el móvil que llevaba en la mano, logrando así zafarse y salir huyendo del lugar, mientras Francisco José le gritaba a sus espaldas: “hija de puta, te vas a cagar”.

El tironero fue detenido gracias a la persistencia de la Guardia Civil: la testigo le reconoció primero en una composición fotográfica que le mostraron pero la foto estaba desfasada. Por ello dos semanas después la mujer acudió, acompañada por la Guardia Civil, a un Centro de Salud frecuentado por personas en tratamiento con metadona y volvió a reconocer “espontáneamente y sin ningún género de dudas" al acusado, que llegó al lugar conduciendo una motocicleta y fue detenido allí mismo.

Al día siguiente la mujer le reconoció nuevamente y sin ninguna duda en una rueda practicada en sede judicial y finalmente lo identificó en el juicio, “comprobando el tribunal su reacción temerosa cuando vio al acusado a través de la mampara colocada para que declarara con la necesaria tranquilidad de ánimo”, explican los magistrados de la Sección Cuarta.

La sentencia cree que el tironero no intentó un secuestro sino un robo por la declaración de la víctima y porque “la práctica totalidad de las innumerables condenas que le constan a Francisco José son por delitos de robo, careciendo de antecedentes por detención ilegal o por delitos sexuales”, que son las motivaciones más habituales para la privación de libertad de la víctima.

Conducía sin carné y tenía condenas en suspenso con la condición de no delinquir

El acusado se limitó a asegurar en el juicio que no cometió el delito y que no tiene coche, lo que según la sentencia no impide que el día del robo “tuviera uno a su disposición prestado por un amigo o familiar”.

Pese a la rebaja de la pena, el tirón de bolso le saldrá caro al acusado: la sentencia de la Audiencia recoge que, entre sus numerosos antecedentes, tenía uno de seis meses por robo cuyo ingreso en prisión estaba condicionado a que no cometiese delitos, por lo que ahora se informará al juzgado penal que le condenó.

En octubre de 2019 había sido condenado por dos delitos contra la seguridad vial a la pena de privación del derecho a conducir vehículos a motor durante un año. Por ello, la sentencia acuerda remitir testimonio al juzgado de instrucción para que investigue al ladrón por un nuevo delito continuado contra la seguridad vial, dado que cometió el tirón usando un coche y acudió a recoger su dosis de metadona conduciendo una moto.