El sevillano que controla las arcas de VOX

El máximo responsable de las cuentas de Vox es un sevillano que forma parte de la guardia pretoriana de Santiago Abascal desde los inicios del partido. Javier Cortés Lucena forma parte del paisaje cotidiano del centro de la ciudad por sus años como empleado de la banca privada en unas oficinas de destacada ubicación y por ser un habitual de la sede del Círculo de Labradores. Desde hace una semana tendrá que compatibilizar su condición de diputado autonómico por Sevilla con el cargo de gerente nacional, que obliga a pasar la mayor parte de la semana en Madrid. El momento es delicado porque Vox no ha cumplido sus expectativas de entrar en el Gobierno, ha empezado una caída en las urnas y, sobre todo, se encuentra en permanente riesgo por polémicas internas y externas. Por eso a pocos extraña que Abascal haya tirado de uno de sus más destacados leales en Andalucía, donde la formación obtuvo su primer éxito en las autonómicas de diciembre de 2018.

Cortés es un autentica camisa vieja en un partido todavía joven. Fue uno de los promotores de la performance del banco al que subió un muy desconocido Abascal en la calle Asunción en el año 2014. Uno de aquellos escasos espectadores “espontáneos” fue Javier Cortés. Siempre defendió la necesidad de un Vox ligado por supuesto a Abascal, con el que entró en contacto en las celebraciones del 12 de octubre que se organizaban en la Plaza de la Pescadería. Antes de que Vox se fundara, Cortés ya era un activista del Foro Sevilla Nuestra, aquel que organizó el lanzamiento de cajas de gambas ante la sede de UGT. Todavía se recuerda como defendió la inclusión de Carmen Lomana como candidata al Senado en 2015 en Madrid. “Es un golpe de efecto y da publicidad”, explicaba en las tertulias en privado.

El de gerente nacional en Madrid no es su primera experiencia en la capital, donde ya trabajó como empleado de banca. Se ha resistido siempre a tener un cargo público no porque no le gustara, más bien le apasiona, sino porque es consciente de lo efímero que puede ser su paso por la política. “Aquí nunca se sabe cuánto se va a durar”, decía. Hasta tal punto ha sido así que ha combinado la presidencia de Vox Sevilla, con poder territorial y concejales en la Capital, mientras acudía a su trabajo en el banco.

De vuelta a Sevilla lideró la organización de Vox en la provincia. Pertenece a esa hornada de béticos, tremendamente béticos, de marcada ideología derechista. Dentro del partido puede ser encasillado en el denominado ala nacionalista frente al sector conservador-católico. Tiene mano dura cuando es necesario a la hora de tomar decisiones, a lo que ayuda que se trata de una formación muy jerarquizada. Ha tenido sus disputas con destacados miembros de la facción católica en el ámbito provincial. De hecho hay quienes ya no están en el partido tras esos enfrentamientos.

La mano dura se combina con un trato afable. Eso sí, el timbre de voz de intensifica si hay discusión política. Practica la caza y el kitersurf. Es un gran experto en la cría de perros de caza. En los salones del Labradores de Los Remedios gestiona algunas veces los asuntos propias de la organización. Abascal ha acudido a gente de su máxima confianza y respeto para intentar encauzar la organización tras las salidas de Iván Espinosa de los Monteros (con pérdida de referente intelectual y solvencia parlamentaria) y la “explosión” de Macarena Olona que puede crear una vía de agua en la credibilidad de una organización ya dominada de hecho por perfiles nacionalistas (Buxadé, Garriga) y por jóvenes a los que se ha dado una cuota de protagonismo muy especial, caso de Pepa Millán, que procede del grupo político del Parlamento en Andalucía, donde fue una de las asesoras con más brillo al demostrar grandes capacidades, o el asturiano José María Figaredo.