En el aire los carriles bici pactados con la Junta

La consejería de Fomento de la Junta de Andalucía ha respondido a este periódico que el cambio de criterios que ha realizado respecto al Plan Andaluz de la Bicicleta, y que suscitó hace días la preocupación de las entidades ciclistas, permite salvar en Sevilla únicamente la obra del carril bici a Valdezorras hasta la glorieta de la A-4, “al tratarse de un trazado interurbano”.

“En este tramo se sigue trabajando para poder ponerlo en marcha. Además, pese al nuevo escenario, la Consejería no renuncia a los carriles bici y apostará por la conexión ciclista entre territorios”, afirmó ayer la consejería de Fomento que dirige Marifrán Carazo. Esta fue una de las obras conveniadas entre la Junta y el Ayuntamiento.

Esta respuesta oficial supone que quedan en el aire otros proyectos de ese convenio, entre ellos el carril bici previsto por la avenida Doctor Fedriani hasta la futura conexión con La Rinconada mediante una pasarela sobre la Ronda SúperNorte.

Desde el Ayuntamiento, sin embargo, no se interpreta lo mismo. Fuentes del gobierno local de Juan Espadas respondieron ayer que los nuevos tramos urbanos de carril bici en Sevilla conveniados con la Junta van a construirse con cargo al capítulo de subvenciones, en lugar del capítulo de inversiones. Según la versión municipal en eso consistiría la reforma. “El cambio de criterios no significa que la Junta de Andalucía no ponga dinero, sino que, en vez de ser inversiones, los tramos urbanos pasan al capítulo de subvenciones”, respondió el Consistorio.

Respecto a los motivos que provocan estos cambios, la consejería de Fomento aclara que “ha recibido un criterio contrario, a través de informes que datan de 2018, de la Intervención General y la Asesoría Jurídica a que esta Consejería pueda construir vías ciclistas en tramos urbanos”.

Y añade que ambas instancias mantienen que, en primer lugar, “se trata de competencias exclusivamente municipales, y, en segundo lugar, que son actuaciones consideradas por estos órganos como subvenciones en especie y, por tanto, no pueden estar vinculadas al amparo de convenios firmados entre el Ayuntamiento y la Administración autonómica”.

La noticia de la modificación de las condiciones para la realización del Plan Andaluz de la Bicicleta la adelantó el periódico Málaga Hoy, y llevó a entidades ciclistas como A Contramano a temer que se paralizara la construcción de los carriles bici pactados entre ambas administraciones en toda la comunidad.