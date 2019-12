Un carril bus-VAO aliviaría la entrada a Sevilla por la A-49

Hace dos años que la Jefatura Provincial de Tráfico de la DGT probó con éxito la implantación de un carril Bus VAO en el acceso a Sevilla por la autovía A-49 (Sevilla-Huelva). Se eligió para una prueba piloto este punto porque recoge el flujo de circulación del Aljarafe: 60.000 vehículos en un día laborable tipo y casi 10.000 desplazamientos en hora punta, entre las 7:00 y las 9:00 de la mañana, la gran mayoría (70%) en coches con un solo ocupante.

Los autobuses metropolitanos redujeron su tiempo de ruta de 10 a 15 minutos cuando se probó el carril Bus VAO en 2017 en la entrada a Sevilla desde la la A-49

En la decisión de probar un carril de alta ocupación en esta entrada a Sevilla pesó también el hecho de que es la más utilizada por los autobuses metropolitanos que transportan a miles de viajeros a diario entre el área metropolitana y la capital. El paso es constante: cada minuto atraviesa por este viaducto entre el Aljarafe y Sevilla un autobús, según los datos aportados recientemente por el director del Centro de Gestión de Tráfico del Suroeste Antonio Granado Pérez en el Foro Metas.

Durante dos días se colocó un carril central al que únicamente tenían acceso los transportes públicos (autobuses metropolitanos) y los vehículos con dos o más ocupantes (incluido el conductor). Los resultados fueron enormemente positivos: los autobuses metropolitanos redujeron su tiempo de ruta de 10 a 15 minutos. Como aspectos negativos, hubo quejas de algunos conductores que no podían beneficiarse de las ventajas de este carril y los técnicos echaron en falta que la prueba durara más días para tener más conclusiones.

Desde aquella prueba piloto de 2017 hasta hoy no se ha avanzado en esta cuestión. ¿Qué planes tiene el Centro de Gestión de Tráfico? A preguntas de este periódico, el organismo de la DGT ha asegurado esta semana que cualquier decisión sobre una posible implantación de este carril Bus VAO en la entrada a Sevilla por la A-49 tiene que esperar a que termine la obra del nuevo enlace de La Pañoleta que acomete el Ministerio de Fomento.

¿Por qué? porque hay que ver si la reforma de ese nudo (donde confluye el tráfico de la A-49 y de la SE-30) alivia las retenciones que hasta ahora se producían en este punto, sobre todo en hora punta y los fines de semana de verano. En definitiva, “cuando acabe la obra de La Pañoleta habrá que valorar y ver cómo se comporta el tráfico” y observar si la ampliación de los trenzados de este nudo logra poner fin a las retenciones o habría que plantearse implantar un carril de alta ocupación.

Teniendo en cuenta que el plazo de obra de ese enlace de La Pañoleta es de 20 meses y que los trabajos comenzaron recientemente, hasta el año 2021 no podría empezar a plantearse esta cuestión. Granado recalca que no existe ningún escollo legal ni normativo para colocar un carril Bus VAO en el acceso a Sevilla de la A-49, de la misma forma que no lo hubo cuando Madrid lo implantó en la autovía A-6 hace casi tres décadas. Existen igualmente en Barcelona, Granada y está en proyecto en Tenerife.

El Ministerio de Fomento es el titular de la A-49, pero el Centro de Gestión de Tráfico de la DGT sería el organismo encargado de gestionar ese carril de alta ocupación.