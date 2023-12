El carril bus-taxi más insufrible de Sevilla por sus 23 semáforos

Los carriles reservados para el transporte público en Sevilla no son precisamente ejemplo de buena gestión, pese a ser uno de los elementos indispensables para mitigar el cambio climático y la descarbonización de la ciudad. Una excepción puede ser el de la avenida de Torneo, construido de forma exenta, como carril de servicio.

Entre los que peor funcionan de la capital cabe citar el de la Ronda histórica en sentido contrario al resto de la circulación, entre las avenidas María Auxiliadora y Resolana, debido a la cantidad de semáforos, cruces y paradas de autobús que tiene, lo que obliga a constantes paradas y frenados que elevan la contaminación. Algunos taxistas consultados no dudan en calificar de "martirio" el paso por este carril y confiesan que procuran no cogerlo.

En sus dos kilómetros de longitud hemos contabilizado nada menos que 23 semáforos que interrumpen la circulación y ralentizan el paso de autobuses y taxis en una de las avenidas que más tráfico soporta. Los detalles pueden verse en la infografía adjunta.

Al exceso de semáforos se suma la no menor abundancia de paradas de los autobuses urbanos. Hemos localizado hasta 9 paradas de bus a lo largo de este carril, con el inconveniente de que la mayor parte carece de dársenas para que el transporte colectivo se aparte y deje libre el paso al resto del tráfico cuando se arrime a la parada para coger o dejar viajeros. Las del Parlamento andaluz y Barqueta-Resolana sí cuentan con dársenas.

La Ronda histórica ha quedado fuera de la medida del Ayuntamiento de pintar de rojo reflectante los carriles bus-taxi de las ocho grandes avenidas en las que el gobierno actual de José Luis Sanz retiró los separadores azules tipo aleta de tiburón. Esta pintura roja tampoco parece que vaya a ser una solución de gran eficacia, a menos que se instalen cámaras de videovigilancia y se impongan multas a los infractores.

El testimonio de conductores de autobuses y taxis

Desde estas líneas ofrecemos la valoración de los conductores de autobuses y taxis respecto a este carril de la Ronda Histórica. En síntesis, proponen más vigilancia policial en este carril para que no se cuelen los vehículos sin autorización, dársenas para que los autobuses puedan meterse sin bloquear el tráfico, reducir paradas de autobús y que las motos y vehículos eléctricos se excluyan.

Manuel, conductor de Tussam, accede a dar su opinión mientras conduce un vehículo de la línea 27 en la Plaza del Duque. Admite que el carril complica el resto de la circulación cuando el autobús tiene que detenerse en cada parada, y apunta como uno de los problemas "que se meten muchos coches que no deberían porque no están autorizados". Entre las soluciones, no es partidario de cambiar el sentido de las calles que se cruzan con este carril porque "se verían perjudicados los vecinos que van al centro y tendrían que rodear el barrio de la Macarena". Y tampoco ve bien que se supriman algunas paradas de autobús para agruparlas en unos pocos puntos.

"Sí que es verdad que se tarda bastante en pasar por este carril entre los semáforos, las paradas, los baches y la cantidad de cruces", relata otro conductor que también se llama Manuel. En su opinión, aún peor que este contracarril de la ronda es el acceso al centro de la ciudad de Tussam por el Duque. Como solución, destaca la necesidad de más vigilancia policial.

"Creo que la Policía Local tendría que controlar más este carril para que no se metan los coches que no se deben de meter, ya que es solo para autobuses, taxis, motos y vehículos eléctricos", declara este conductor. Incluso propone que se impida el paso a los vehículos eléctricos. "Creo que si fuera solo un carril para bus, taxis y motos no habría tantos problemas porque ya hay muchos vehículos eléctricos circulando por Sevilla".

José Antonio, conductor de las líneas que van al Norte, lamenta "que los carriles bus se han vuelto intransitables desde que quitaron las cámaras de vigilancia; son muy bonitos políticamente pero no sirven para nada". Se queja, asimismo, de la eliminación del carril que se abrió en Carretera de Carmona.

Entre los taxistas, Luis afirma que este contracarril bus-taxi de la Ronda necesita "mejorar". Una de las soluciones es que la Policía vigile y multe para que no se cuelen los vehículos de alquiler con conductor. "Que la Policía multe a todo el que se meta que no debe, como los Uber y los Cabify, y furgonetas de todo tipo, que son unos caraduras y se meten por ahí, cuando no son un servicio público. Ese carril está destinado a la agilidad del servicio público".

Luis considera que las motos y vehículos eléctricos no tendrían que autorizarse en estos carriles porque "este es un carril pensado para agilizar el servicio público". Y añade que sería bueno instalar dársenas para que los autobuses puedan meterse dejando libre el paso al resto de tráfico, así como suprimir algunas paradas que están muy cerca unas de otras, sobre todo en el tramo de Miraflores a Florencio Quintero.

Miguel, taxista, opina igualmente que "este carril se puede mejorar porque se meten vehículos que no deben, desde Cabify y Uber a particulares". Explica que este carril es "fundamental" cruzar en menos tiempo el perímetro del centro sin tener que dar tanto rodeo. No es partidario de eliminar paradas de Tussam en la zona.

Una posible solución que funciona en otros países es que el carril bus y las paradas se coloquen por la mediana, en el centro de la Ronda histórica, de la misma forma que el trazado del tranvía en Nervión. Esa opción dejaría libre el paso de vehículos privados.