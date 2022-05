El Ayuntamiento admite que la línea 2 del Metro no llegará en diez años

El gobierno local ha defendido este viernes la necesidad de implantar dos líneas de tranvibús de Sevilla Este a Santa Justa y de Santa Justa a la Plaza del Duque (en plataforma reservada y con autobuses 100% eléctricos con cero emisiones) ante el retraso mínimo de 10 años que calcula tendrá la línea 2 del Metro de Sevilla, proyectada precisamente con este mismo recorrido.

“En el plazo de diez años, y no me voy a equivocar, no va a haber línea 2 del Metro por parte de la Junta de Andalucía por mucho que acelere, dado que ni siquiera se está actualizando ese proyecto para poder licitarlo”. Así lo declaró este viernes el delegado de Gobernación, Fiestas Mayores y Área Metropolitana de Sevilla, Juan Carlos Cabrera (PSOE), en la comisión de control y fiscalización al gobierno municipal a preguntas del portavoz de Adelante Sevilla (IU-Podemos), Daniel González Rojas.

La afirmación de Cabrera confirma que la ciudad no tendrá en la próxima década la línea 2 del Metro, proyectada entre Torreblanca, Sevilla Este, casco antiguo y Cartuja.

Los cálculos del edil Cabrera tienen en cuenta la prioridad de ampliación del Metro de Sevilla marcada entre la Junta de Andalucía y el propio Ayuntamiento. El acuerdo ha sido ampliar el Metro, en primer lugar, por la línea 3 (Pino Montano-Valme), dado que es la que conecta directamente con la línea 1, y empezar las obras por el tramo Pino Montano-Prado, que cuesta 1.045 millones de euros y requiere siete años de construcción.

En efecto, la actualización del proyecto de la línea 2 del Metro no se ha licitado aún por parte de la Junta. Así lo ha pedido el Ayuntamiento y la asociación ‘Sevilla quiere metro’.

Respecto a los plazos de obra del tranvibús, Cabrera explicó al edil de IU-Podemos que la construcción de estas líneas empezará a finales de este año 2022 o principios de 2023 para “cubrir una necesidad de los vecinos”, para no esperar una década al Metro en ese tramo.

Cabrera ha respondido que el proyecto constructivo del tranvibús está contratado y redactado en fase de supervisión. La licitación del material móvil para esta línea está adjudicada y a la espera de formalización.

En el caso de la línea que unirá la estación de Santa Justa con la plaza del Duque está formalizada la solicitud de ayudas europeas, según la información facilitada por el delegado municipal, que ha considerado este trayecto como “irrenunciable”. Sobre la necesidad o no de un plan especial para poder ejecutar estos dos proyectos, Cabrera se ha limitado a decir que “está en estudio por parte de la Gerencia de Urbanismo”.

El Ministerio de Transportes de Raquel Sánchez ha concedido 42 millones de euros de fondos europeos del programa Next Generation para el desarrollo de proyectos de movilidad sostenible y áreas de bajas emisiones. Con estos fondos, tal como concretó el Ayuntamiento con motivo de la concesión, se van a ejecutar el tranvibús entre Sevilla Este y Santa Justa, la compra de vehículos para el Metrocentro, la adquisición de las unidades del tranvibús y una red de carriles bici metropolitanos.