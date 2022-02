Los usuarios de patinetes se rebelan contra la DGT

Los usuarios de patinetes eléctricos (oficialmente denominados VMP, Vehículos de Movilidad Personal) se han puesto en pie de guerra en las principales ciudades del país por la nueva resolución de la Dirección General de Tráfico (DGT) que pone orden por fin en la caótica situación en la que circulan estos vehículos por las ciudades. Se calcula que hay más de un millón de patinetes recorriendo las ciudades españolas, según la DGT, mientras las asociaciones de usuarios elevan esta cifra a tres millones.

En Sevilla la manifestación está convocada para este domingo, 27 de febrero, a las 11:00 de la mañana en la Plaza de España convocada por la asociación de usuarios AMPES. La protesta concluye en las setas de la Encarnación, donde se leerá un manifiesto.

La resolución que causa polémica es el Manual de características técnicas de los patinetes, que entró en vigor el pasado 22 de febrero. Obliga a certificar los patinetes ya comprados y que circulan por las ciudades con exigencias muy rigurosas a partir del 22 de enero de 2027, y establece que los nuevos patinetes desde el 22 de enero de 2024 deben cumplir ya con esta nueva certificación.

Desde la asociación AMPES su vicepresidente Eduardo García admite que esta nueva disposición de la DGT era necesaria. "El manual hacía falta para poner orden en el descontrol actual de los patinetes" en las ciudades, afirma García. Lo que la entidad critica de esta norma es la forma en que se ha hecho, ya que "ningún patinete actual de los que ya están circulando se puede adaptar a esos requisitos" por razones económicas.

García, de AMPES, abunda en que adaptar el patinete ya comprado a las exigencias técnicas que pide la DGT "obligaría al usuario a gastar varios miles de euros" en llevar el vehículo a un laboratorio técnico para que lo validen, a lo que hay que sumar el gasto que supone agregarle al patinete todos los elementos nuevos que debe llevar.

García concluye que "un gasto tan elevado de miles de euros no compensa teniendo en cuenta que el patinete cuesta algo más de 100 euros".

Estos son algunos de los elementos nuevos que debe llevar el patinete.

sistemas antimanipulación de velocidad y de potencia para que la velocidad máxima sea de 25 km/h y que el vehículo no pueda avanzar si esta se supera.

indicador visible de velocidad y nivel de batería

dos frenos independientes con desaceleración mínima (3,5 m/s)

catadióptricos (frontales y laterales) para ser visible a otros vehículos

luz de freno diferenciada de la luz trasera

avisador acústico

pata de cabra

ruedas rugosas de no menos de 203,2 mm.

un doble sistema de plegado seguro

marcaje de fábrica único, permanente, visible y legible con información sobre la velocidad máxima, número de serie, número de certificado, año de construcción, marca y modelo.

portaidentificador para llevar la identificación o etiqueta de registra en la parte trasera

Otra opción para certificar los patinetes que actualmente están en circulación es que lo haga el fabricante del vehículo que los vendió, una posibilidad que AMPES ve remota porque supondría, por ejemplo, que la empresa Xiaomi (la más usada) retirara del mercado todos los patinetes que están circulando para adaptarlos.

Por eso las entidades que representan a estos vehículos temen que, si no pueden reciclarse, los patinetes antiguos se van a convertir en miles de kilos de desecho en las ciudades. "Convierte en basura todos los VMP vendidos hasta ahora y muy probablemente una gran mayoría de los que se vendan hasta 2024. En 2027 todo lo no certificado será ilegal. Hablamos de más de un millón de vehículos (según la DGT), con sus componentes y baterías. El VMP no es un bien de consumo desechable, son reparables y actualizables al 99% y su vida útil puede ser extremadamente larga. ¿Donde van a ir a parar todos estos vehículos? Esto es un gran desperdicio y un problema medioambiental importante", alerta AMPES.

El pasado viernes 21 de febrero se publicó en el Boletín Oficial del Estado la resolución por la que se aprueba el Manual de características de los vehículos de movilidad personal, un documento normativo en el que se recogen las características técnicas que deben cumplir los patinetes para poder circular por las vías y la obligación de que dichos vehículos hayan sido certificados por los organismos competentes.

Pulse aquí para ver la Resolución de 12 de enero de 2022, de la Dirección General de Tráfico, por la que se aprueba el Manual de características de los vehículos de movilidad personal.

El manual incluye las características técnicas exigibles, la clasificación de este tipo de vehículos y los ensayos a que deben ser sometidos para verificar dichas características. Además establece la obligación a los fabricantes o representantes autorizados a disponer de un certificado de circulación para una marca, modelo y versión concreta que garantice el cumplimiento de una serie requisitos técnicos, así como de identificación para que dichos vehículos puedan circular por las vías.

El proceso de certificación del patinete puede hacerlo el fabricante o representante autorizado, o de forma extraordinaria un propietario individual de un vehículo.

La DGT hará público un listado con todos los VMP certificados que podrá ser consultado de forma electrónica en la página web «http://www.dgt.es/vmp», con el fin de garantizar la máxima seguridad al comprador.