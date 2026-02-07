El Tranvibús del Duque a Santa Justa, cuyo estreno se prevé para septiembre de este año, tiene seis paradas: Plaza Duque, Imagen, Ponce de León, José Laguillo, Amador de los Ríos y Santa Justa.

El trazado se bifurca en dos sentidos en Jose Laguillo a la altura de Amador de los Ríos: en sentido centro entra por Amador de los Ríos y Gonzalo Bilbao hasta Puñonrostro y en sentido Santa Justa sale por Puñonrostro hasta Recaredo y de ahí a José Laguillo.

Trazado del tranvibús desde Santa Justa hasta plaza del Duque. Fuente: TUSSAM / Dpto. de Infografía

En dirección al Duque, discurre en plataforma reservada desde Santa Justa y José Laguillo hasta Amador de los Ríos esquina Gonzalo Bilbao. De Gonzalo Bilbao al Duque ya no hay plataforma reservada.

Detalle del carril segregado. Fuente: TUSSAM / Dpto. de Infografía

La prioridad semafórica la mantiene desde Santa Justa hasta el cruce de Recaredo con Puñonrostro.

Una vez en el centro, el Tranvibús entra por Escuelas Pías y sale por Jáuregui. En ambos casos atraviesa por delante de Ponce de León y cruza el estrechamiento de Almirante Apodaca antes de llegar al Duque. En sentido contrario, del Duque a Santa Justa, el Tranvibús sale por Jáuregui y continúa por Recaredo (carril derecho) hasta girar a José Laguillo.

Detalle de la entrada al centro. Fuente: TUSSAM / Dpto. de Infografía

En el centro, el Tranvibús se adapta a los viarios existentes. Se reurbanizan por completo las plazas Padre Jerónimo de Córdoba y la plaza Ponce de León.

La organización del tráfico en el centro cuando se estrene la línea completa del Tranvibús (septiembre de 2026) será muy diferente a lo que sucede actualmente. Según el Ayuntamiento de José Luis Sanz, solo entrarán de Almirante Apodaca al Duque el Tranvibús, los residentes, el servicio público, los vehículos que vayan a aparcar en garajes y las ambulancias.

La circulación en doble sentido en el centro debe reducirse a un solo sentido en la calle Almirante Apodaca, donde, debido a su estrechez, debe ser regulada mediante semáforos que permitan el tráfico en dos direcciones compartido en un solo carril.

Actualmente las obras para la construcción de esta plataforma reservada se desarrollan en todo el eje del centro desde la calle Martín Villa hasta la calle Imagen incluida, así como a lo largo de la calle José Laguillo. El tramo de La Campana se terminó a finales del año pasado.