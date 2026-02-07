El Tranvibús logra la prioridad de paso en los semafóros que le faltaba

El Tranvibús ha logrado la prioridad semafórica que le faltaba para ser de verdad un Bus de Tránsito Rápido (BTR o BRT en inglés) y eso permite que el trayecto entre Nervión y Sevilla Este-Torreblanca pueda realizarse con garantías en unos 26 minutos. Lo prometió la dirección de Tussam a preguntas de este periódico y esta semana lo hemos comprobado. Los autobuses eléctricos que dan servicio a esta línea 100% eléctrica en plataforma reservada ya no se detienen en los semáforos y las paradas que realizan duran los pocos segundos que tarda el semáforo en detectar al vehículo y darle paso. Nada que ver con lo que sucedía en los primeros meses desde su estreno en septiembre pasado.Tussam confirma que los semáforos de la línea se terminaron de ajustar a finales del 2025.

La línea tarda actualmente de 25 a 26 minutos en llegar desde la Buhaira a la última parada de Torreblanca. La cogimos este jueves a las 10.17 horas de la mañana y completó su trayecto hasta la parada de Pero Mingo (Torreblanca) a las 10.41. La vuelta de Torreblanca a Nervión se alargó algo más por la parada de regulación de 8 minutos que realizó en la avenida de la Aeronáutica.

Los viajeros habituales corroboran que la línea ha ganado en agilidad comparado con los primeros meses desde su estreno y no pocos están deseando que llegue al Duque. Los que usan esta línea reniegan del 27 y del 21 por la cantidad de paradas que tienen y por las vueltas que dan.

Los conductores del Tranvibús, como José María, elogian de esta línea la citada prioridad semafórica y que los viajeros puedan entrar por las cuatro puertas porque así se agiliza el tiempo en parada, además de lo cómodo y silencioso que es al ser eléctrico. Admiten que el acceso por varias puertas requiere revisores que prevengan la picaresca de los que no cancelan el billete.

Antonio, vecino de San Pablo que se monta en la parada de Éfeso, ha notado en las últimas semanas que llega más rápido a su destino, en unos casos a Luis de Morales y en otros a Sevilla Este. "Antes cogía el 21, que da 50 vueltas por Sevilla y tardaba como 45 minutos en llegar al centro. Ahora cojo el tranvibús y el tranvía y llego en 20 minutos a mi casa", explica.

Belén, vecina de Sevilla Este, toma a diario el Tranvibús en la parada de Las Góndolas para ir a la calle Greco o bien a la Buhaira. "Al Greco tardo en llegar 12 minutos y a la Buhaira entre 20 y 25 minutos, dependiendo de si hace o no la parada más larga en la calle Céfiro". Está feliz de tenerla. "Estoy como loca, sí, porque mi madre vive en Kansas City y antes ninguna línea de Sevilla Este pasaba por esta avenida", explica. Está deseando que la línea llegue al centro de la ciudad (Duque).

David, residente en la zona de Santa Justa, realiza a diario el trayecto a Emilio Lemos (Sevilla Este) en 20 minutos, toda una mejora en relación a lo que tardaba con otras líneas. Y corrobora que el viaje se ha agilizado respecto al estreno. "Antes cogía el 27 y tardaba cerca de 45 minutos y con el Tranvíbús es fantástico" . Elogia que la línea pasa cada 10 minutos por las paradas y que no tiene que sortear el tráfico.

Genoveva, se mueve de San Pablo a la avenida de la Aeronáutica en un tiempo de 15 a 20 minutos. Prefiere esta línea al 27, que tardaba el doble, siempre iba lleno y dejaba a muchos usuarios en la parada esperando al siguiente.

Juanma, vecino de San Pablo, coge la línea para ir de Los Arcos a la avenida de la Aeronáutica a la UNED desde que empezó el curso por la mañana entre las 9 y las 11, y por la tarde entre las 4 y las 5. Tarda entre 10 y 15 minutos en hacer el trayecto. Era usuario del 27. "Yo antes hacía la ruta con el 27, y sí que se nota claro, porque hace cada pocos metros paradas en los semáforos y se mezcla con el tráfico.

La joven Paola se traslada desde San Pablo a Sevilla Este en el Tranvibús en 8 a 10 minutos. Antes cogía el 22, pero tenía que ir andando desde su instituto a la parada de Los Arcos, un trayecto de 15 minutos, y tardaba cerca de una hora en llegar a su casa. Ahora lo hace en 8 a 10 minutos.

Paolo se mueve en el 2 para llegar a Éfeso, aquí toma el Tranvibús a la avenida de la Aeronáutica para ver su novia. Dice que tarda un poco menos que en los primeros meses en llegar a su destino.

La cifra de viajeros aún tiene que mejorar mucho. Los 5.500 pasajeros diarios que la usan están lejos de los 8.000 a 9.000 viajeros que esperaba Tussam. El cambio se producirá cuando llegue al Duque.

La línea entra por Escuelas Pías y sale por Jáuregui

El Tranvibús del Duque a Santa Justa, cuyo estreno se prevé para septiembre de este año, tiene seis paradas: Plaza Duque, Imagen, Ponce de León, José Laguillo, Amador de los Ríos y Santa Justa.

El trazado se bifurca en dos sentidos en Jose Laguillo a la altura de Amador de los Ríos: en sentido centro entra por Amador de los Ríos y Gonzalo Bilbao hasta Puñonrostro y en sentido Santa Justa sale por Puñonrostro hasta Recaredo y de ahí a José Laguillo.

En dirección al Duque, discurre en plataforma reservada desde Santa Justa y José Laguillo hasta Amador de los Ríos esquina Gonzalo Bilbao. De Gonzalo Bilbao al Duque ya no hay plataforma reservada.

La prioridad semafórica la mantiene desde Santa Justa hasta el cruce de Recaredo con Puñonrostro.

Una vez en el centro, el Tranvibús entra por Escuelas Pías y sale por Jáuregui. En ambos casos atraviesa por delante de Ponce de León y cruza el estrechamiento de Almirante Apodaca antes de llegar al Duque. En sentido contrario, del Duque a Santa Justa, el Tranvibús sale por Jáuregui y continúa por Recaredo (carril derecho) hasta girar a José Laguillo.

En el centro, el Tranvibús se adapta a los viarios existentes. Se reurbanizan por completo las plazas Padre Jerónimo de Córdoba y la plaza Ponce de León.

La organización del tráfico en el centro cuando se estrene la línea completa del Tranvibús (septiembre de 2026) será muy diferente a lo que sucede actualmente. Según el Ayuntamiento de José Luis Sanz, solo entrarán de Almirante Apodaca al Duque el Tranvibús, los residentes, el servicio público, los vehículos que vayan a aparcar en garajes y las ambulancias.

La circulación en doble sentido en el centro debe reducirse a un solo sentido en la calle Almirante Apodaca, donde, debido a su estrechez, debe ser regulada mediante semáforos que permitan el tráfico en dos direcciones compartido en un solo carril.

Actualmente las obras para la construcción de esta plataforma reservada se desarrollan en todo el eje del centro desde la calle Martín Villa hasta la calle Imagen incluida, así como a lo largo de la calle José Laguillo. El tramo de La Campana se terminó a finales del año pasado.