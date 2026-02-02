El Ayuntamiento corta la vía para avanzar en la plataforma reservada del BTR y reordena la circulación en el entorno de la Encarnación y Cristo de Burgos. El avance de las obras para la construcción del carril segregado del tranvibús (BTR) entre Santa Justa y la Plaza del Duque entra en una fase decisiva. De este modo, la calle Imagen se corta al tráfico general desde este mismo lunes, 2 de febrero.