Corte total al tráfico en la calle Imagen desde este lunes

El tranvibús avanza y blinda la calle Imagen: solo se permite la salida desde la Encarnación hacia San Pedro

El Ayuntamiento corta la vía para avanzar en la plataforma reservada del BTR y reordena la circulación en el entorno de la Encarnación y Cristo de Burgos. El avance de las obras para la construcción del carril segregado del tranvibús (BTR) entre Santa Justa y la Plaza del Duque entra en una fase decisiva. De este modo, la calle Imagen se corta al tráfico general desde este mismo lunes, 2 de febrero.

