Tussam promete prioridad semafórica total para el Tranvibús de aquí a final de año

La prioridad de paso en los semáforos que se prometió para el Tranvibús (TB1) que circula entre Torreblanca y Sevilla Este hasta Nervión llegará antes de finales de este año. Así lo ha asegurado este lunes Manuel Torreglosa, gerente de Tussam, la empresa de transportes urbanos de Sevilla que gestiona esta línea, los autobuses y el tranvía.

A preguntas de este periódico tras el estreno de la línea 60, el directivo de Tussam ha explicado que quedan dos semáforos por instalar el sistema que detecta la llegada del autobús y hace que el semáforo se ponga en verde para esta línea. Según Torreglosa, la previsión es completarlo como muy tarde en el mes de diciembre, antes de final de este año.

La cifra de viajeros del Tranvibús va subiendo poco a poco. Actualmento usan este transporte más de 5.500 pasajeros al día, un número superior a "los casi 5.000 viajeros" que se montaban en las primeras semanas desde su estreno a finales de septiembre. Si inicialmente , hasta n primera semana de su estreno el 29 de septiembre y cifra en "casi 5.000 usuarios al día" los pasajeros que han usado en las dos semanas que lleva funcionando el Tranvibús.

Esta plataforma reservada es de uso exclusivo para el Tranvibús. Tussam descarta que el carril o plataforma segregada del Tranvibús (TB1) puedan usarlo otras líneas de Tussam o los taxis porque su conexión a un sistema GPS que permite que los semáforos se sincronicen con el autobús se desincronizaría si lo usan más líneas de autobús, según las explicaciones que dio el delegado José Luis García del distrito Este-Alcosa-Torreblanca en en la Comisión de Control y Fiscalización al gobierno local del 17 de octubre pasado.