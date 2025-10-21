Estas son todas las paradas de la nueva línea 60 de Tussam entre Sevilla Este y el Hospital Macarena

Tussam pondrá en marcha el 17 de noviembre la nueva línea 60, que conectará Sevilla Este con el Hospital Virgen Macarena. Este nuevo servicio busca mejorar la conexión directa entre el este y el norte de la ciudad, ofreciendo un trayecto bajo el formato exprés, con menos paradas y un recorrido más ágil.

La línea 60 (Hospital V. Macarena – Alcosa S. Este) tendrá un recorrido total de 27,6 kilómetros (ida y vuelta) y contará con 15 paradas en cada sentido. El itinerario comenzará en Avenida de la Aeronáutica, continuando por:

Avenida de las Ciencias

Avenida Emilio Lemos

Avenida Séneca

Avenida Ciudad de Chiva

Calle Secoya

Avenida Alcalde Luis Uruñuela

Avenida Montes Sierra

Calle Ada

Avenida Alcalde Manuel del Valle

Avenida de Llanes

Ronda de Pío XII

Doctor Marañón

José Díaz

Avenida Concejal Jiménez-Becerril

El recorrido finalizará en la Barqueta, donde los usuarios podrán realizar transbordo con las líneas C1, C2, C3, C4, 3 y 6, facilitando la conexión con distintos puntos de la ciudad.

Horarios y frecuencia del servicio

El horario de funcionamiento será de 7:00 a 22:00 horas, con frecuencias de paso de 16 minutos en horario de mañana y 24 minutos por la tarde.

En total, se ofrecerán 90 expediciones diarias (45 por sentido), lo que equivale a más de 8.000 plazas disponibles cada día. La línea contará con ocho autobuses en las horas punta, siete en horario valle y cinco por la tarde, garantizando una cobertura estable durante toda la jornada.