Tranvibús: El gobierno de Sanz descarta que otras líneas de Tussam o taxis puedan usar el carril reservado

El gobierno José Luis Sanz descarta que el carril o plataforma segregada del Tranvibús (TB1) de Sevilla Este y Torreblanca puedan usarlo otras líneas de Tussam o los taxis, asegura que ya no hay colapso de tráfico ni incidencias de importancia en las avenidas por las que pasa, califica de "incidencias puntuales" las que se dieron en primera semana de su estreno el 29 de septiembre y cifra en "casi 5.000 usuarios al día" los pasajeros que han usado en las dos semanas que lleva funcionando el Tranvibús.

En respuesta a los grupos de la oposición PSOE y VOX, el delegado del Distrito Este-Alcosa-Torreblanca, José Luis García, en sustitución del delegado de Movilidad, Álvaro Pimentel, ha respondido este viernes a preguntas sobre el Tranvibús (primera línea de tránsito rápido oficialmente conocida como BTR) planteadas en la Comisión de Control y Fiscalización al gobierno local.

El gobierno de Sanz descarta que más líneas de Tussam o los taxis puedan usar el carril reservado porque alteraría el sistema de sincronización de los semáforos. "Los taxis y el resto de autobuses no pueden usar esta plataforma. Está reservada al BTR porque está conectada a través de un sistema GPS que permite que los semáforos se sincronicen con el autobús. Por tanto, si van otros autobuses desincronizaríamos ese sistema y solamente puede utilizarlo el bus del Tranvibús", ha declarado el delegado del distrito Este-Alcosa-Torreblanca. "Muchas veces se traslada a los vecinos el mensaje de que los taxis y el resto de autobuses puedan usar esta plataforma única del BTR", lamentó García en referencia a la oposición.

Sobre si este transporte sustituye al Metro, García ha recalcado que "el Tranvibús es un complemento a la línea 2 de Metro" y que el gobierno de Sanz no renuncia a las líneas 2 y 3 del Metro. Acusa al PSOE de que en su mandato el proyecto no llegaba a Bellavista, solo a Bermejales, y de que pidió a Juanma Moreno que se construyera primero la línea 3 que la 2. El edil no dijo que esta prioridad responde a una cuestión técnica: la línea 2 no tiene conexión con la 1, por eso habia que hacer antes la 3 para que conectara con la 1 al menos hasta el Prado.

"Incidencias puntuales" desde el día del estreno

Sobre los atascos, el delegado asegura que "es verdad que en la primera semana se dieron atascos", que se han dado "incidencias puntuales" desde el día del estreno por la mañana en las horas punta, a la salida del distrito y que desde entonces "el tráfico se ha ido normalizando poco a poco sin ninguna incidencia destacable". Añade que "todos los semáforos cuentan con el sistema de prioridad que se está calibrando y ajustando. Especialmente en los cruces más importantes está eliminando los atascos".

El gobierno local asegura que el Tranvibús se puso en marcha tras las pruebas técnicas y en blanco oportunas desde junio a septiembre, que se ajustaron las frecuencias de este transporte y se probaron los semáforos en condiciones reales de circulación.

PSOE: "El modelo perfecto de cómo una mala organización se puede cargar una buena idea"

El PSOE, a través del concejal Juan Tomás Aragón, ha acusado al gobierno de José Luis Sanz de generar un colapso de tráfico mayor en la ciudad al poner en marcha el Tranvibús en septiembre sin las pruebas adecuadas que se prometieron en julio. Aragón ha incidido en que el Tranvibús fue un proyecto concebido por el anterior gobierno socialista y se ha convertido en "el modelo perfecto de cómo una mala organización se puede cargar una buena idea". Critica los efectos negativos que han tenido los retrasos en la obra y en las pruebas de este nuevo transporte, uy sobre todo que el servicio se pusiera en marcha coincidiendo con la vuelta del curso escolar y con la vuelta de las vacaciones, lo que generó "el colapso total del tráfico". Aragón acusa al gobierno local de que, sabiendo que los semáforos no estaban sincronizados, tampoco se pensó en aplicar un plan de movilidad serio con presencia de Policía Local para reforzar las rotondas cuando fallaban los semáforos. Y lamenta también que la frecuencia de paso de esta línea es superior a la que se prometió.

Asegura que el PP ha seguido adelante con el proyecto del Tranvibús porque "la línea 2 del Metro no va a llegar a Sevilla Este en la vida". "Si hoy el Tranvibús existe será porque alguna vez el que dijo que no le gustaba el proyecto, el señor Sanz, se sentaría con un tal Moreno Bonilla y le dijo que la línea 2 de Metro no iba a llegar a Sevilla Este en la vida. Eso es lo único que parece que tiene detrás que ustedes hayan continuado con el Tranvibús", ha dicho el edil socialista.

El edil del PSOE sostuvo que el PP pudo haber parado el Tranvibús devolviendo los fondos europeos, y que han parado otros planes como Plan Respira.

Vox: "Es un carril vacío muchas horas al día observado por los vecinos que se quedan atascados"

Desde Vox, su portavoz Cristina Peláez, ha criticado que el Tranvibús, "un proyecto heredado del PSOE que nadie pedía", ha empeorado el tráfico en Sevilla Este y en los barrios por los que pasa al reducir los carriles para el resto del tráfico, causando un "colapso" en Kansas City, Avenida de las Ciencias y Montes Sierra, lamenta que sea "un carril vacío muchas horas al día siendo observado por los vecinos que se quedan atascados" en los carriles contiguos.

En opinión de Vox, con este panorama el Tranvibús "no es una política seria de movilidad por muy sostenible que sea porque ni disuade del uso del coche ni agiliza los desplazamientos ni reduce la contaminación". Y ha añadido que "el clamor de Sevilla Este es la línea 2 del Metro".

La portavoz censura también que no se hayan resuelto los problemas de tráfico y señalización en tramos aún con obras, y reclama al gobierno que ofrezca datos del uso del Tranvibús respecto a otras líneas de Tussam.

Vox pide que las obras de la prolongación al centro de esta línea se planifiquen y se informe a los vecinos "del futuro que les espera".