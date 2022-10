"El túnel de la SE-40 se inundó por un mal estudio geotécnico"

La Asociación Empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica) que preside Ignacio Sánchez de Mora ha valorado los fallos del proyecto original de los túneles de la SE-40. Asica tiene claro que si se inundaron los túneles de la SE-40 que se empezaron a construir fue por un deficiente estudio del suelo. "Que haya filtraciones en una estructura es algo habitual que se corrige. Es el día a día de un túnel, por eso suelen costar más al obligar a modificados para meter inyecciones del terreno. ¿A qué se deben esas filtraciones? Pues a un mal estudio geotécnico en el proyecto. Ahí faltaron sondeos o un buen estudio del corte geológico del suelo. El proyecto era deficiente probablemente", señala el presidente de Asica, quien agrega que eso no hubiera pasado en otra ciudad ajena a Sevilla.

El presidente de la asociación de ingenieros consultores andaluces lamenta que los túneles de la SE-40 para el paso del río no se van a hacer finalmente porque "no ha habido voluntad" del Ministerio de Transportes por razones puramente económicas y presupuestarias ("se comía el 80 o 90% de la anualidad del ministerio") para emplear este dinero en otro fin.

Califica lo sucedido con el contrato original de la SE-40 de 2009 y con el paso de río como "el mayor escándalo de prevaricación administrativa de la obra pública de España del siglo XXI. Cómo hemos llegado hasta aquí es incalificable. Hablamos de una infraestructura para el presente, que trasciende a Sevilla, y afecta a Cádiz, a Huelva y al tráfico con Portugal, abocados a un puente pequeño como es el del Centenario", protesta Sánchez de Mora.

Lamenta que por esa razón "los túneles han muerto y el proceso para resucitarlos ya no es reversible". El presidente de Asica explica que "no hay quien retome los túneles", puesto que la declaración de impacto ambiental está caducada, en un enclave como el Guadalquivir, y los contratos están rescindidos y con su liquidación pagada. Otra cosa es el litigio millonario que han presentado las dos UTE adjudicatarias, sobre todo la que había comprado la tuneladora". No ha trascendido aún el importe de esa liquidación.

Sánchez de Mora explica que la liquidación de esos contratos de los túneles originales ha sido con la SEITT (Sociedad Estatal de Infraestructuras del Transporte Terrestre). "Eso supone que no es un contrato administrativo, sino uno menos encorsetado en la ley de contratos del sector público. Por eso se podía haber buscado una solución a los supuestos problemas de filtraciones de los túneles". La opinión de los expertos es que el SEIII temió que le fuera a costar demasiado dinero hacer estanco el túnel original de la SE-40. Por eso se paró la obra.