Cómo evitar los sobrecostes en el futuro puente de la SE-40

El futuro puente de la SE-40 por el que opta el Ministerio de Transportes para salvar en 2028 el paso del río en el tramo Dos Hermanas-Coria/Palomares del Río es la solución más económica y más rápida para cerrar la segunda ronda por el Sur, pero puede tener importantes sobrecostes de dinero público si se licita el contrato partiendo únicamente del anteproyecto, documento que se ha sometido a información pública actualmente. Esta es la intención del ministerio, pese a que lo más conveniente para mantener a raya la inversión es que se cierre un proyecto constructivo antes de la licitación y, a partir de ahí, encargar directamente la obra. Por ahora el ministerio calcula que el puente cuesta 458 millones de euros, sobre la base de un anteproyecto.

Así lo ha advertido la Asociación Empresarial de Ingenieros Consultores de Andalucía (Asica) que preside Ignacio Sánchez de Mora. "Desde Asica estamos totalmente en contra de que la solución que se plantee sea licitar el proyecto constructivo y la obra conjuntamente, partiendo de un anteproyecto. Eso sería un error total por parte del ministerio. Se vende como la fórmula más ágil cuando eso solo conviene al contratista, no a la Administración. Licitar un proyecto constructivo, absolutamente definido con el importe y con el tiempo necesario, va a ser mucho más barato para la Administración".

Otra reflexión de los ingenieros consultores andaluces es que "Sevilla no debería aceptar cualquier puente después de 13 años esperando unos túneles que ya estaban adjudicados (en 2009). Muy mal que no se hayan hecho los túneles. Ahora vamos a hacer el mejor puente del Sur de España, como mínimo, con un buen proyecto técnico que minimice los riesgos de la inversión", sentencia el presidente de Asica.

Sánchez de Mora critica el "puente tan básico" elegido por el ministerio y apuesta por un puente que identifique a Sevilla, como el puente del Centenario ("que es un hito en Sevilla y sus dos pilonas permiten identificar a la ciudad"). Oporto también va a construir un puente fantástico por parte de la consultora española Arenas & Asociados, recuerda Asica.

El Metro costó el doble por partir de un anteproyecto

La advertencia de la asociación empresarial de ingenieros consultores es del todo razonable. Se trata justamente para evitar el grave error que se cometió con la línea 1 del Metro de Sevilla. La capital tiene dilatada experiencia en lo que implica adjudicar un proyecto poco definido. Sevilla no puede repetir el error de la línea 1 del Metro, que costó más del doble de lo adjudicado porque se licitó con un anteproyecto.

La línea 1 del Metro se adjudicó por 428,5 millones de euros que acabaron encareciéndose hasta los 902 millones de euros. Es decir, costó bastante más del doble del precio de adjudicación. La causa de ese desfase tan extremo fue que se encargó en un mismo contrato la redacción del proyecto constructivo y las obras de ejecución, lo que provocó sucesivos modificados e imprevistos que subían más y más el coste inicial. La clave es que el terreno de Sevilla no estaba suficientemente estudiado con el anteproyecto.

Evitar los modificados son constantes

Un proyecto constructivo, y no un anteproyecto, es la única vía para tener muy bien estudiados tanto la cota de cimentación como el estudio geotécnico, que son los elementos principales para levantar un puente que más hay que analizar para evitar sorpresas en el coste final. Si no se estudian bien estos elementos, se generan automáticamente modificados del contrato.

Sánchez de Mora recalca, sobre la base de su experiencia en la administración, que los modificados que elevan el presupuesto final son una constante cuando se adjudica a la vez proyecto constructivo y obra, lo que obliga a tirar de más dinero público. "Cuando se adjudica proyecto y obra, el modificado es prácticamente permanente. El contratista va quitando elementos al proyecto inicialmente adjudicado para salvar la obra desde el punto de vista económico". Por ejemplo, rebajando los materiales: que la barandilla en lugar de ser de acero inoxidable sea de acero galvanizado, etc.

Asica señala que no cabe argumentar que adjudicando a la vez proyecto y obra se acortan los plazos. "Esto no acorta plazos de obra. Los plazos se van en el visto bueno del órgano ambiental, del Ministerio de Defensa...", avisa al ministerio. Sánchez de Mora afirma que "el camino crítico" del cronograma para hacer el puente de la SE-40 sobre el río no va a ser la elaboración del proyecto, sino la tramitación administrativa ambiental y resolver los demás condicionantes, como El Copero.