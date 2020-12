Largas colas para comprar Lotería de Navidad en Doña Manolita

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus y un 2020 que ha traído de todo menos alegrías, parece que no son impedimentos para que la gente vuelque todas sus esperanzas en la Diosa Fortuna. El 22 de diciembre se celebra el sorteo de la Lotería de Navidad, un evento que para muchos marca el inicio de las de estas atípicas festividades.

Solo hay que pasear por las calles de las ciudades y echar un vistazo a las diferentes Administraciones de Lotería. Una de las más famosas de la capital de España, Doña Manolita, tiene diariamente a cientos de personas formando cola para hacerse con uno de sus décimos. Muchos de los allí presentes comentan que esta afluencia de público "no importa" con tan de tener un boleto agraciado e incluso tras "más de una hora, merece la pena en un año en el que ya han pasado muchas cosas malas" y es hora de una alegría en forma de premio.

La economía está en un momento crítico y muchos jugadores no pueden hacer frente al precio de un décimo (20 euros), por lo que buscan compartirlo con familiares o amigos. Aún así, lo que no se les pasa por la cabeza es no participar en el sorteo. Además, desde las Administraciones afirman que parece que "la gente se está animando más este año", aunque hayan aparecido datos que confirman que la venta de Lotería ha bajado en un 30% en ciudades como Sevilla debido a la falta de turismo o al miedo a salir a la calle de los ancianos, uno de los grupos que más participa en este tipo de eventos.

Buscando el décimo ganador

De cara al décimo ganador, la gente utiliza muchos estrategias. Algunos de los clientes de Doña Manolita han comentado que tienen predilección por determinados números. Otros, quieren revertir la situación y buscan en el 2020 el número que se lo de todo y, por último, un joven buscaba la fecha de nacimiento de sus abuelos y el día que fallecieron, ambos víctimas del coronavirus.

Aún quedan varios días para escuchar las voces celestiales de los jóvenes del Colegio de San Ildefonso. Este año no habrá público en el Teatro Real de Madrid pero seguro que la participación será buena gracias, entre otras cosas, a la venta online. Si toca un pellizco, será un motivo de abrir el champán. Si no toca nada, se podrá apelar a la salud que, visto lo visto, es el 'Gordo' de este año.